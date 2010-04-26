古巴异见人士亲属遭民众围攻

Image caption 古巴親政府民眾已經連續三周對「白衣女士」進行圍攻。

因身穿素服而有「白衣女士」之稱的一些古巴政治犯的妻子與母親再次被禁止在首都哈瓦舉行遊行。

這些婦女是在參加完周日（25日）彌撒後試圖舉行她們的每周聚會時遭受一批親政府民眾圍攻。

這些民眾在教堂外將這6名婦女推離街道，最後推搡進附近的一個公園。

在高聲叫罵和呼喊親政府口號的民眾包圍中，這些「白衣女士」只是靜靜地站立凝視著圍攻者。整個事件持續了7個小時。

這些呼籲政府釋放自己丈夫與兒子的「白衣女士」已經不是第一次遭受這樣的圍攻，此類事件在前兩周也曾發生。

古巴當局說，這些婦女要求在首都舉行遊行，但是沒有獲得許可。

古巴上周日舉行了城市人代會選舉。當局說，有93%的選民參加了投票，這表明瞭古巴的民主深入人心。

目前，執政的共產黨是古巴全國唯一的合法政治組織。