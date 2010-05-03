拉法叶军舰舞弊案有新发展

Image caption 台灣調查機構認為，拉法葉軍艦所涉及的非法佣金可能高達4億美元

國際商會仲裁院星期一（5月3日）要求法國公司泰勒斯（前身為湯姆森CSF防務公司）因違反台灣從法國購買拉法葉軍艦合約，需向台灣支付賠金。

有關賠金的具體數額，法國《費加羅報》稱，數額可能高達10億美元。台灣中央社的報道說，這個數字至少是5.91億美元。

《費加羅報》說，國際商會仲裁機構下令要泰勒斯支付這筆款項，用於抵償幫助湯姆森在1991年贏得向台灣出售6艘拉法葉軍艦合約的非法佣金。

泰勒斯表示要對這項裁決做出抗爭。

1991年，台灣從法國湯姆森CSF防務公司（後改名"泰勒斯"集團）購買了6艘拉法葉軍艦。

購買軍艦的合約禁止向中間商支付佣金，並表示如果發現有非法佣金，那麼與其等額的錢款應退還給台灣。

2001年，台灣最高反貪機構的調查認為，拉法葉艦軍購案所涉及的非法回扣佣金可能高達4億美元。

這起舞弊醜聞是在1993年12月台灣海軍上校尹清楓被殺後曝光的。