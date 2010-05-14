泰国亲红衫军将领卡提亚头部中枪命危

Image caption 卡提亞中槍後被緊急送醫。

泰國曼谷局勢再度惡化。軍隊在預定對示威者駐扎地點採取封鎖行動的限期過後不久，一名支持紅衫軍示威者的軍方將領頭部遭槍擊重傷。

人稱「紅色司令」的泰國陸軍少將卡提亞目前命危。他形容自己是紅衫軍的策略顧問，此前被軍方停職。

在隨後的衝突當中，一名示威者中槍身亡。部隊把位於曼谷是隆區的集會地點重重包圍。

因應局勢發展，泰國當局有意把目前在曼谷實施的緊急狀態領擴展至另外15個省份。

BBC記者哈維發自曼谷的報道說，紅衫軍與政府之間的和談已經被擱置，首都恐怕將要迎來新一輪血腥衝突。

美國和英國都決定在星期五（5月14日）關閉其駐泰國大使館。美國對曼谷局勢表示「非常關注」。

「軍事策略家」

Image caption 卡提亞據稱在中槍時正在接受採訪。

卡提亞屬於紅衫軍內一個比較激進的派別。他曾批評紅衫軍領袖們態度不夠強硬，而這些領袖們也傾向於跟他保持距離。

卡提亞遭到槍擊的具體情況仍待了解，但據《紐約時報》報道，卡提亞是在接受其記者採訪之際被擊中。

紅衫軍運動的國際發言人汶巴宗向BBC稱，他們相信是軍方的狙擊手對卡提亞下手。

政府發言人瓦達納耶功對BBC回應說，部隊只有在自衛的時候才會使用武力。當局將會調查任何「不尋常」的交火事故。