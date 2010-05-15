澳大利亚少女完成单人独艇环球游

Image caption 澳大利亞16歲少女沃特森的單人獨艇環球遊引發爭議。

成千上萬澳大利亞人周六（5月15日）聚集在悉尼港口迎接單人獨艇環球遊歸來的本國16歲少女傑西卡·沃特森。

來自澳大利亞昆士蘭州的沃特森雖然年僅16，但她8歲開始學習航海，具有豐富的航海經驗。

去年10月18日，沃特森告別送行的親朋好友，駕駛長10米、寬3米的粉紅色遊艇「艾拉的粉紅女郎」離開悉尼港口，單人獨艇駛向浩瀚的海洋。

在過去的七個月中，沃特森先後穿越南太平洋、大西洋和印度洋，歷經驚濤駭浪，在中途從未停頓靠岸的情況下連續航行23000海里，凱旋悉尼港。

沃特森通過遊艇上的GPS全球導航系統和衛星電話與支持小組及其家人保持聯繫。七個多月，她一直依靠艇上儲存的包裝食品度日。

沃特森此舉曾在澳大利亞引發爭議。儘管她的父母與家人全力支持她的決定，但批評者則認為，這麼年輕的女孩子進行這樣的行動過於危險。

沃特森這次行動創下了單人獨艇在無幫助和不停頓情況下環球遊最年輕者世界記錄，但她的這一記錄卻沒有得到「世界航海速度記錄委員會」的正式承認。

該委員會由於不鼓勵羽翼未豐的青少年進行充滿危險的環球航海，已經廢除了「最年輕航海者」的記錄項目。

而吉尼斯世界紀錄總部也表示，他們拒絕認可由16歲或以下的未成年人創造的任何危險項目的記錄。