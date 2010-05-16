泰国示威持续扩散戒严令“欲发又止”

泰國紅衫軍示威者無視總理阿披實誓言以武力結束亂局的威脅，繼續與軍隊爆發衝突。

數百名示威者星期天（5月16日）在曼谷另一處地點集結。城內許多地方有人放火，冒起了縷縷黑煙。

自上周以來的連日衝突已經造成至少25人死亡。一名紅衫軍領袖形容，泰國已經瀕臨爆發內戰邊沿。

阿披實下令曼谷市內學校延遲開課，並考慮實施宵禁。但是BBC從軍方發言人處了解到，政府已經決定改變主意。

BBC記者賀智傑發自曼谷的報道說，軍方發言人稱，阿披實政府認為現在不是實施宵禁的合適時機，起碼星期天內不會頒布有關命令。

BBC在曼谷採訪的其他記者說，星期天繼續有部隊士兵向示威者發射實彈，示威者則以爆竹、汽油彈和石塊來還擊。

混亂境況

泰國軍方上星期四（13日）開始包圍紅衫軍在市中心的集會大本營，雙方衝突轉趨激烈。

賀智傑說，曼谷這幾天的情況頗為混亂。市內一些本來很平靜的地方，轉眼間就變得火光熊熊。

紅衫軍領袖們此前曾號召支持者到曼谷市中心增援，但是軍方封鎖線把來自全國四面八方的示威者擋了下來。他們轉而在別的地方聚集。

賀智傑說，軍隊的行動就好像擠壓注滿水的氣球一樣。士兵們只是把示威者們推向曼谷市的其他角落。