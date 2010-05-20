韩国正式指责朝鲜击沉“天安”号战舰

Image caption 韓國調查小組對被打撈出來的天安艦艦首進行調查

韓國發表報告，正式指責朝鮮用潛艇魚雷擊沉韓國「天安」號戰艦。

報告的作者包括外國專家，他們檢查和分析了戰艦遺骸後得出結論。

在海底發現的一枚魚雷殘骸，其中一些部分與朝鮮現有武器規格相吻合。

專家們說，導致46名韓國海軍士兵喪生的攻擊行動是在沒有受挑釁的情況下發生的。

韓國總統李明博說，朝鮮應當認錯。他還說朝鮮將面臨韓國堅決的報復行動。

中國外交部副部長崔天凱表示，韓國「天安」號戰艦沉沒事件是「非常不幸」的。

他敦促維持朝鮮半島的安全局勢。但是對韓國的最新報告，他沒有做出直接的評論。

美國政府在華盛頓的一名發言人譴責朝鮮擊沉韓國軍艦是侵略行徑。

日本則稱這是不可饒恕的。

對最新的報告，朝鮮也做出反應，否認朝鮮擊沉「天安」號。

據韓國通訊社監查到的一份報告，朝鮮做出威脅，如果韓國對朝鮮採取制裁，朝鮮將發動一場全面戰爭。

韓國正式發表報告前，美國已經表示支持報告的結論，並堅決支持韓國。

但是分析人士說，決定對朝鮮採取什麼行動是個難題，因為外交手段很有限。