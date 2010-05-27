朝鲜“考虑取消”南北交流军事保障

「天安艦」事件導致朝鮮半島緊張局勢升級之際，平壤宣佈正考慮全面取消為朝韓交流提供的軍事保障。

此前，朝鮮宣佈與韓國斷絕一切關係，並有消息稱朝鮮軍隊已進入戰備狀態。

韓國十艘軍艦周四（27日）舉行反潛艇演習後不久，朝鮮人民軍總參謀部發表了上述通告。

切斷交通通訊

朝中社報道說，朝鮮凖備全面切斷東、西海軍通訊熱線和南北主要陸路交通。

朝方還將取消為了避免朝韓在有爭議的西海海域發生衝突而簽訂的相關協議，切斷海上緊急通訊熱線。

朝鮮軍方的通告說，韓國船隻如果越過西海海上分界線，朝鮮將視之為侵犯領海，採取「武力打擊」。

而且，朝鮮全面禁止「逆賊敗黨」的一切機動交通工具進入「朝鮮領海、領空、領土」。

上周，一個國際調查小組報告說，朝鮮魚雷三月份擊沉了韓國的「天安」艦。

平壤否認上述指稱。

中國態度

韓國外交部發言人27日向記者表示，首爾已與北京進行了密切協商，相信「中國會理解有必要就天安艦事件採取適當的應對措施」。

美國國務卿希拉里·克林頓26日在首爾表示，華盛頓將設法讓平壤為「天安」艦事件承擔責任。

她還呼籲國際社會作出強烈但有節制的反應。

中國國務院總理溫家寶28日訪問韓國，期間還將出席在濟州島舉行的韓中日首腦峰會。

中國副外長張志軍星期三（26日）重申，中國將客觀對待「天安」號事件，並呼籲各方保持冷靜克制。

他說，中國仍在評估有關「天安」號事件的有關信息。

六日遊照常發團

不過，據韓聯社周四報道，中方不顧韓國的反對，仍然按計劃向金剛山地區發出旅遊團。

報道說，首批30名中國遊客27日下午乘高麗航空前往朝鮮，開始了平壤、元山、外金剛、開城等地的朝鮮六日遊行程。

朝鮮不久前查封和沒收了金剛南山旅遊區域內韓國的房地產。

韓國就此通報中國，希望中國旅遊業「克制」，旅遊行程中暫時取消金剛山地區。

韓聯社報道說，中國的旅行社照常發團的行為可能涉及韓國企業的有關產權和事業權，已經引起有關方面的關注。