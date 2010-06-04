人物：日本新首相菅直人

Image caption 菅直人是日本政界不同尋常的人物

菅直人是日本政界不同尋常的人物，他沒有政治精英的背景。他也從來不是統治了日本半個多世紀的自民黨黨員。

菅直人是反對黨老牌領袖，民權活動人士，和民主黨的創立者。民主黨在2009年選舉中擊敗了自民黨。

菅直人在鳩山辭去日本首相職務後接替了首相職位。他在競選議員時曾經四次落選，現在突然成為日本首相。

健康醜聞

菅直人在日本南部的山口市出生，他的父親是一個工廠經理。他從東京技術學院大學畢業後，曾經管理過一個專利公司，然後成為民權活動人士，專注環保問題。

在1980年菅直人贏得議會席位，成為社民聯盟的議員。

90年代他在包括自民黨在內的聯合政府中擔任衛生部長。他在處理一次涉及血液污染醜聞中有出色表現，令他聲譽大漲。

他當時命令日本官員公布文件，顯示政府沒有防止在輸血中使用有愛滋病毒的血液製品。那次醜聞激起強烈的公眾反響，但菅直人在醜聞後受支持率上升。

隨後菅直人同其他人創立了民主黨，並且在2003年選舉期間擔任領袖，使民主黨成為可信的反對黨，並且對自民的構成潛在威脅。

菅直人在一年後承認在擔任衛生部長的10個月當中沒有支付國家保險，因此辭去了衛生部長的職務。

儘管他沒有支付國家保險是因為無心忽略，但菅直人說他為了避免對民主黨造成進一步傷害所有辭職。

「平民出身」

在5年以後公眾對自民黨政府不滿，導致民主黨上台後，在鳩山擔任首相後，菅直人成為副首相。

菅直人還被任命為國家戰略局負責人，該機構新設立的目的是從強大的官僚機構手中取得更多決策權。

後來在財務大臣藤井裕久因為健康原因辭職後菅直人又擔任財務大臣。

菅直人在6月宣佈作為接替鳩山擔任首相的候選人時，他再次強調了自己的平民出身背景。