吉尔吉斯促俄国派兵平息骚乱

2010年6月12日

圖像加註文字， 許多烏茲別克族婦女兒童逃到邊界

吉爾吉斯斯坦過渡政府要求俄國派兵幫助結束該國第二大城市的暴力衝突。

在吉爾吉斯斯坦第二大城市奧什市，烏茲別克族人與吉爾吉斯斯坦人之間的衝突繼續，成千上萬烏茲別克人正在逃離。

在今年4月該國總統巴基耶夫政權被推翻以來最嚴重的動蕩中，已經造成50人喪生，600多人受傷。

附近的烏茲別克斯坦邊界被關閉，吉爾吉斯斯坦的民族烏茲別克族人仍然向那裏逃亡。

試圖越過邊界的人中有很多婦女、兒童、老人以及殘疾人，至少有一名兒童被擠死。

婦女們哭訴著，請求來自國際社會的幫助。

BBC在奧什外圍的記者說，逃離那裏的烏茲別克人稱，自己的家園被縱火燒燬，無處停留。

烏茲別克斯坦似乎已經開始讓難民進入，有人看到該國衛兵讓人們通過邊界。

星期四（6月11日）晚上，當地不同民族社區年輕人械斗後來發展成槍戰，一些建築被焚燒，許多人投擲石塊阻止消防隊員滅火。

奧什不但擁有人數眾多的烏茲別克族社區，同時也是被趕下台的前總統巴基耶夫的大本營。

今年4月，由於對物價上漲和腐敗不滿，吉爾吉斯民眾和軍警之間發生暴力衝突，至少85人喪生，總統巴基耶夫及其家人於4月7日逃亡國外。