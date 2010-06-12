鸠山现身世博会 日民间关心淡薄

Image caption 鳩山由紀夫在中國國務委員劉延東（左）陪同下出席上海世博會日本日活動。

日本前首相鳩山由紀夫與夫人鳩山幸周六（6月12日）在上海出席世博會開幕的日本日紀念活動。

中日雙方曾關注首相菅直人是否出席上海世博會日本日開幕活動，不過日本內閣官房長官仙穀由人周四正式宣佈，鳩山作為首相特使周五起為出席上海世博會日本日訪問上海三天，仙穀還耐人尋味地說，「沒人能比鳩山與中國國家主席胡錦濤和總理溫家寶的友好關係更深。」

中日關係新動向

日本共同社等傳媒紛紛引述中國外交界的消息說，中國十分關注菅直人政權是否沿襲鳩山政權的親中外交路線，並對親中的前民主黨幹事長辭職後，接替的幹事長枝野幸男身為「西藏問題思考議員聯盟」名譽顧問的身份感到擔憂。

枝野周五上午在東京民主黨總部與中國駐日大使程永華和韓國駐日大使權哲賢會面時說表示，菅直人政權今後將延續鳩山政權重視中韓關係的外交路線，致力於穩固日本與中韓兩國的關係。對此程永華說，民主黨成立以來一直與中國保持良好關係，希望今後繼續。權哲賢說，希望民主黨取得下個月參議院選舉的大勝。

另一方面，中國政府已同意鳩山政權提議日本貿易公司-伊藤忠商事的董事顧問丹羽宇一郎作為中日建交以來，首位民間人出任駐華大使的計劃。日本多個傳媒報道說，預計日本政府將在下周二正式決定後發令，丹羽將在7月赴任。

官民視世博不同

中日政府也精心策劃著上海世博日本日活動，邀請日本歌星穀村新司等中國人熟悉的日本藝能人分批前往出席，周六日本電影明星渡邊謙搭乘世博重現的遣唐使船活動。

不過上海世博會一周前決定停止原定周日舉行人氣歌手組合SMAP的免費公演計劃，也為日本日蒙上陰影。

在上海世博會事先發放免費入場券的混亂現象中，日本駐上海領事館要求上海世博會吸取上個月底韓國偶像組合免費公演引發混亂導致受傷的管理教訓後，世博會表示，觀眾大幅超出預定，每天達到40萬人，出於安全考慮決定停止。

此舉引起領取了入場券的中國「粉絲」強烈不滿，中國網絡上有網民呼籲周日抗議，一些網民還要求世博會賠償他們預定了機票、酒店的損失。SMAP也發表聲明說，「想到高興地等待著與我們見面的觀眾們的心情，我們非常難過。」

不過從世博曲風波到SMAP停止公演等等有關上海世博會的新聞，都隨著足球世界杯周五開幕在日本迅速淡薄，大部分日本傳媒甚至沒報道鳩山訪問上海的消息。