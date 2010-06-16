奥巴马就漏油事件向全国发表讲话

Image caption 奧巴馬在白宮向全國發表電視講話。

美國總統奧巴馬在白宮向全國發表電視講話，向美國民眾解釋政府採取了哪些措施應對英國石油公司在墨西哥灣的漏油事故。

奧巴馬強調，英國石油公司必須提供一切所需資源，為受漏油事件影響的民眾和企業提供賠償。

奧巴馬將在當地時間周三與英國石油公司董事會主席舉行會談。

他表示，為了保證賠償的公平和及時，英國石油公司設立的賠償基金，必須由第三方管理。

奧巴馬是在白宮橢圓形辦公室發表演講的。在他發表講演之前，有民調顯示大部分美國人不同意總統處理這次漏油危機的方式。

奧巴馬在講演中再次重申英國石油公司應為漏油事件提供賠償。

他說，「我們將盡一切努力應對這場漏油事件，直到問題的解決。」

過去兩天裏，奧巴馬已第四次前往墨西哥灣沿岸地方巡視災情。

促採用清潔能源

奧巴馬在講演中說，這次漏油災難再次提醒美國要在未來採用清潔能源技術。

他說：「由於能源對我們的經濟、國家安全和環境的長期影響之大，使我們不能不改變我們生產和使用能源的方式。」

英國石油公司的海上鑽井平台在4月20日爆炸並在兩天後開始漏油，對墨西哥灣一帶造成了大規模的污染。

事故發生後，BP在油井口上安置的截油罩可以回收大部分漏油。不過，專家們對在截油罩被放置前每天洩露的原油數量有不同看法。

專家們最初認為，每天漏油約15,000桶原油，但科學家現在相信，漏油數字應該在35,000和60,000桶之間。