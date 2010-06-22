驻阿美军司令批评白宫 奥巴马愤怒

Image caption 麥克里斯特爾是駐阿富汗美軍最高將領。（資料圖片）

對於阿富汗美軍司令麥克里斯特爾抨擊華盛頓，美國總統奧巴馬感到憤怒。

身為四星上將的麥克里斯特爾已經被召回華盛頓，此前他和他的助手在《滾石》雜誌發表文章，批評美國高級官員。

奧巴馬認為，麥克里斯特爾的文章顯示出他缺乏判斷力。

不過白宮暫時不願透露是否會將麥克里斯特爾撤職。

奧巴馬表示，他希望與麥克里斯特爾面對面談話後，再決定下一步的行動。

麥克里斯特爾在文章中說，他對奧巴馬總統感到失望，文章還嘲笑了華府其他高官，包括副總統、國家安全顧問等。

他還說，感到被美國在喀布爾的大使出賣，這位大使質疑他派遣更多美軍到阿富汗的請求。

麥克里斯特爾已經為自己在《滾石》雜誌刊登的文章作出道歉。