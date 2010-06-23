奥巴马解除美军驻阿富汗司令职务

Image caption 麥克里斯特爾：西點軍校畢業的職業軍人

美軍駐阿富汗司令麥克里斯特爾上將周三（23日）被總統奧巴馬撤職。

麥克里斯特爾的職務將由另一名四星上將、美國中央戰區司令部司令彼得雷烏斯接替。

阿富汗總統卡爾扎伊的發言人表示，卡爾扎伊尊重奧巴馬的決定。

在過去幾天的《滾石》雜誌風波期間，卡爾扎伊一直全力支持麥克里斯特爾，並且還呼籲奧巴馬不要撤他的職。

奧巴馬周三在白宮與麥克里斯特爾進行了半個小時的會晤。

奧巴馬說，他遺憾地接受了麥克里斯特爾的辭職請求。

奧巴馬強調，這次更替的只是個人，不會改變美國對阿富汗政策。

「判斷失誤」

麥克里斯特爾在周三的聲明中表示，他決定請辭是為了「見到阿富汗任務得以成功」。

他又再次承認，在《滾石》雜誌發表的言論是「判斷失誤」。

英國政府和北約秘書長都指出，此番更換美軍司令不會改變麥克里斯特爾任內推行的戰略。

在《滾石》的文章中，麥克里斯特爾對奧巴馬總統感到失望，文章還嘲笑了華府其他高官，包括副總統、國家安全顧問等。

麥克里斯特爾還說，感到被美國在喀布爾的大使出賣，這位大使質疑他派遣更多美軍到阿富汗的請求。

麥克里斯特爾此前已經為自己在《滾石》雜誌刊登的文章作出道歉。