福斯特-卡特：朝鲜人民是这场战争的最大牺牲者

2010年6月24日

圖像加註文字， 朝鮮戰爭爆發，大量難民逃離戰火。

朝鮮戰爭60週年之際，BBC中文網記者凱露採訪了英國利茲大學朝鮮問題專家艾丹·福斯特-卡特（Aidan Foster-Carter）。以下是本次採訪的文字摘要。

問：如何看朝鮮戰爭60週年對於國際社會的意義？

朝鮮戰爭60週年是一個非常重要和嚴肅的週年紀念日。60週年在朝鮮和中國文化中都是一個非常重大的日子，因此朝鮮戰爭60週年具有很特別的意義。

60年前，國際社會尤其是西方社會對朝鮮這個國家的認識非常有限。朝鮮在20世紀主要是個受害國，先是被日本佔領，日本投降後，美國和前蘇聯協商出來一個所謂的「臨時性」協議，把朝鮮半島以38線為界一分為二，1948年該協議正式生效。北部由前蘇聯管轄，南部則由美國控制，因此出現了朝鮮和韓國之分。

1950年6月25日，朝鮮戰爭爆發。至於戰爭的起因，從理論上講到底是誰先挑起的仍存在爭議，朝鮮一直聲稱他們是還擊來自韓國的襲擊。但我認為，坦率來講，已經沒有人再相信他們這樣的說法了。當然，韓國則稱是北朝鮮對他們先發動襲擊。

總之，這場戰爭非常殘酷，朝鮮半島非常可憐，先是被日本佔領，之後又被一分為二。但緊接著南北雙方又開始交戰。由於金日成急於統一朝鮮半島，北朝鮮軍隊一度幾乎佔領整個韓國，隨後以美國為首的聯合國部隊進行軍事介入。這場戰爭共導致大約200萬到400萬人死亡，這是一場非常可怕的戰爭。

問：那麼在你看來，這場戰爭是否有贏家和輸家呢？

答：這個問題非常有意思！北朝鮮每年都慶祝他們所取得的戰爭勝利，他們認為自己贏得了這場解放祖國的戰爭，但我認為這是一個非常奇怪的勝利。

我認為，朝鮮人民是這場戰爭的最大犧牲者。不僅是有上百萬朝鮮人死於這場戰爭或是淪為難民，而且朝鮮半島今天仍然處於分裂狀態。即使戰爭過去了60年，它仍然是個悲劇。 因此，我認為這場戰爭的任何一方都不是勝利者，朝鮮戰爭同時也加劇了長達幾十年的冷戰。

問：那麼中國當時為什麼要捲入朝鮮戰爭呢？

答：一些學者至今還在爭論中國參戰的理由，例如共產黨陣營中誰更主張參戰，誰是被迫捲入戰爭的。但我的理解是中國真的不應該參戰，因為中國共產黨剛剛打敗國民黨，結束長期的內戰。 我認為毛澤東並不想參與這場戰爭。但是，目前大家取得比較一致的看法是，由於麥克阿瑟將軍指揮的美國和聯合國部隊打到了鴨綠江邊，中國警告說，如果他們跨過鴨綠江邊打倒中國境內的話，那麼中國決不會袖手旁觀。

問：中國認為其領土受到了威脅，如果他們不出兵，可能會受到美國的入侵，你相信中國的這個說法嗎？

答： 是的，我相信。如果我是毛，或是中國政府的話，我也會覺得受到了威脅。因為，沒有人清楚，在美國人打到了鴨綠江邊之後到底會做什麼，尤其是美國的麥克阿瑟將軍，他不但在政治上言辭強硬，而且在軍事上敢於冒險。因此，我不得不承認，我完全理解中國參戰的原因。

問：那麼，今天中國對朝鮮半島的戰略又是什麼呢？中國願不願意看到一個統一的朝鮮半島呢？

答：中國可能不願意看到朝鮮半島的統一。中國處於一個比較為難的境地。我認為中國試圖在南北朝鮮之間以及與美國等更廣泛的關係中取得平衡，同時也試圖在其短期和長期利益之間尋求平衡。

毫無疑問，中國對朝鮮非常惱火。但總的來說，中國一般並不太願意批評朝鮮，除了朝鮮進行兩次核試驗之外。我認為中國對朝鮮已經有點受夠了，然而中國又不想對朝鮮放手。

中國想法是，雖然金正日很糟糕，但一旦朝鮮政權徹底垮台，情況可能會變得更糟糕。中國擔心朝鮮垮台，加之韓國又有美國的駐軍。中國還擔心，朝鮮垮台後將出現的大量難民問題，因為朝鮮的難民問題已經令中國頭疼。

而中國最大的擔心是有一天金正日可能走得太出圈，同時我現在不知道中國到底還能遷就朝鮮多久。

問：美國、前蘇聯和中國都是朝鮮戰爭的主要參戰方，而這些國家今天都在六方會談中扮演重要的角色，他們對今天的朝鮮半島有什麼樣的期待呢？

答：1990年冷戰基本結束，世界格局也發生了巨大的變化。前蘇聯承認了韓國，這使朝鮮感到非常氣憤。兩年後，中國也承認了韓國。 中韓之間開始發展關係，在經貿方面的關係尤為密切。現在中國取代美國成為韓國的最大貿易伙伴國。

俄國和中國也不再像朝鮮戰爭戰前那樣是朝鮮的最親密的盟友。自從2003年，朝鮮南北雙方以及其鄰國中國、日本、俄國再加上美國開始啟動為解決朝鮮核武問題的六方會談的框架。

坦率的說，六方會談是否會奏效，我個人並沒有把握。因為，我不知道朝鮮是否願意放棄它的核武立場。但從廣泛意義上來說，六方會談是件好事，即使朝鮮拒絕重返六方會談，我也希望另外的五方能夠找到解決問題的辦法，因為我們需要在東北亞地區有一個安全的機制。

問：美國從60年前的那場戰爭中汲取了什麼樣的教訓呢？美國現在是否對朝鮮感到有點束手無策呢？

答：朝鮮戰爭使韓國成為美國的緊密盟友，而且這種盟友關係一直維持至今，美國在韓駐軍雖然已經逐漸減少，但仍有28000人駐扎在韓國。

現在世界發生了很大的變化。美國軍方的理念也在變。美國希望它的軍隊更加靈活，美國希望以韓國為基地，但也可能把軍隊派遣到世界其他地點發揮作用，韓國對此感到相當不滿，因為他們不想面對北方的威脅而毫無防禦能力，同時他們也擔心美國可能的後備計劃之一是把這些駐軍用來應付中國大陸和台灣之間可能發生的衝突。韓國和中國有著巨大的經濟利益，因此韓國不想捲入台海兩岸的矛盾當中。

此外，朝鮮半島仍有許多不確定性，有些歷史的篇章還有待書寫，誰也不知道會發生什麼事件。也許，朝鮮會突然醒悟過來，進行改革，變成一個正常的國家，就像中國30年來一直所期待的那樣；也許像利比亞一樣，朝鮮會走向和平，放棄它的核武發展，但這一切都很難說。

問：最近朝鮮半島的局勢持續緊張，有沒有爆發第二次朝鮮戰爭或衝突的可能性呢？

答：但願不會！毫無疑問，「天安」艦事件使南北朝鮮的緊張關係進一步升級。但如果人們都能保持理智的話，戰爭是可以避免的。與過去不同的是，國際關係發生了巨大的變化。現在中國和韓國是貿易伙伴和朋友，朝鮮半島周圍鄰國之間的關係也得到了改善。

我認為朝鮮南北雙方都有足夠的理智來避免衝突。韓國的首都首爾距離38線非軍事區只有40公里。而朝鮮雖然擁有大炮、導彈以及可能的核武等，然而它自己也深知雖然他們擁有強大的軍隊和武器等，但他們的武裝也遠非現代化，同時他們也明白韓國擁有最現代化的武器裝備，因此，他們將會吃虧。

玩弄戰爭邊緣政策是金正日的拿手好戲，它已經成為了朝鮮政治的一個特點，可以說已經到了爐火純青的地步。即使是在5月底雙方關係最緊張的時候，那時全球的股市都受到朝鮮半島局勢以及希臘經濟的影響而全面下滑，即使在那種時候，朝鮮和韓國的一個合資企業還在運作。幾百名韓國員工還是正常地穿過雙方的分界線，到朝鮮那邊去上班。