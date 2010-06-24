菅直人访问加拿大初试外交牛刀

童倩

BBC中文網駐日本特約記者

2010年6月24日

圖像加註文字， 菅直人在6月8日組成新一屆日本內閣

日本首相菅直人與夫人菅伸子周四（6月24日）晚出發往加拿大，出席當地時間周五開幕的20國峰會及隨後兩天的金融峰會。

菅直人政權6月8日誕生後，菅直人放棄了出席上海世博會日本日開幕活動的訪華機會，把出席這次20國峰會作為他嶄露頭角的國際外交舞台。

初展外交手腕

出席會議期間，菅直人預定與美國總統奧巴馬、中國國家主席胡錦濤、韓國總統李明博、俄羅斯總統梅德韋傑夫等各國首腦舉行都是首次的會晤。

其中與胡錦濤的會談，是菅直人上周六在街頭演講中，自己首先披露的消息。他說，他希望與中美首腦討論為了亞太地區的安定，通過經濟成長構築對彼此都有利的關係。

不過到菅直人出發為止，內閣沒透露會談的具體內容，而外相岡田克也日前宣佈，他將隨同菅直人出席峰會和會談，被日本傳媒稱為例外，認為可能說明菅直人對初試外交牛刀缺乏自信。

菅直人上台兩周來，到訪過日本國內發生口蹄疫災情的宮崎縣視察、周三又到訪沖繩出席沖繩激戰結束65週年的慰靈活動，以求緩和沖繩縣民對美軍普天間機場縣內轉移的強烈不滿情緒，充分顯示了他現實、圓滑的政治手腕。

避談對華政策

但菅直人極少主動談及外交政策，除了在普天間機場問題上解釋日美同盟關係重要外，對華政策多放在亞洲政策裏一語帶過。

他缺席上海世博會日本日開幕活動後次日，中國總理溫家寶打電話給他，雙方確認了兩國已達成的合作協議。

不過菅直人日前在一個政黨公開辯論會上被問及對華政策時說：「日本應關注的不僅是中國經濟，中國軍事也在增強。日美兩國共同與中國大幅推進著經濟關係，但我想美國警戒中國持有很大影響力的軍力。在力量均衡的觀點上日美前瞻性地合作，能令日中、中美、日美關係安定。」

中國外交部發言人秦剛周四（24日）在例行記者招待會上對菅直人的這番講話表示關切。

他說，「中國堅定不移地走和平發展道路，不對任何人構成威脅，也不接受別人所謂的威懾。日美同盟作為一種雙邊安排，不應超越雙邊範疇，更不應針對第三國。」

日本執政民主黨主張排除官僚、政治主導政府，民主黨政權任命民間人丹羽宇一郎出任駐華和駐丹麥大使戶田博史，更加大與外務省的距離。

周四BBC記者打電話給外務省確認菅直人夫婦出訪問題時，外務省國際報道官表現出事不關己的態度。