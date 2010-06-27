朝鲜提议与韩国讨论“天安舰”事件

Image caption 韓國指責朝鮮魚雷擊沉「天安」艦

朝美將軍級會談朝方代表團團長周日（27日）提議舉行朝韓高級軍事會談，以查明韓國「天安艦」沉沒事件真相。

朝鮮此舉被視為為解決「天安」號事件爭端而採取的最新步驟。

韓國「天安」號警戒艦3月26日晚在韓國西部海域沉沒並造成46名艦上官兵喪生。

韓國5月20日發表的調查結果認定，「天安」號是被朝鮮小型潛艇發射的魚雷擊沉的，這遭到朝鮮方面堅決否認。

朝鮮要求派檢查團前往韓國檢驗物證，但遭到韓方拒絕。

安理會討論

6月4日，韓國把「天安」號事件調查結果提交聯合國安理會，並在安理會舉行了事件說明會。

朝鮮表示堅決反對安理會處理該事件，同時舉行相應的說明會，指責韓國捏造事件真相。

據韓聯社報道，聯合國安理會有望從下周開始全面討論「天安」艦問題。

報道援引韓國外交部相關負責人的話說，韓國政府已向安理會理事國提出決議案或主席聲明至少要包括的五個內容：點名朝鮮為肇事方；譴責和批評；要求道歉和賠償；防止再次發生；懲處相關人員。

該負責人還表示，安理會還未開始討論制定決議還是聯合聲明。相關文案將由5個常任理事國和韓國、日本進行協商。

星期六，美國總統奧巴馬在加拿大多倫多會見韓國總統李明博時就天安艦被擊沉事件對朝鮮提出批評。