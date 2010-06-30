台海经济改善之际日本媒体再提中国威胁论

Image caption 台灣對中國大陸出口額（來源：台灣財政部）

日本對台海兩岸統獨之爭一向採取低調立場，但是日本的幾家主要傳媒周三（3月30日）對台海兩岸締結了自由貿易架構協定ECFA再次提出中國威脅論。

經濟威脅

立場親中的《朝日新聞》說，中台締結自由貿易架構協定令台灣對中國的貿易得到優先權，這使得與台灣一起爭奪中國市場的日本和韓國都處於劣勢。

報道說，中國是韓國最大的貿易伙伴，韓國對華出口佔出口總額24%，主要20種出口項目中，液晶電器、半導體製品和石化產品等14個項目與台灣對中國大陸出口的項目一樣。韓國對外經濟研究院認為，台灣有了優先權，不利韓國企業競爭。

《朝日新聞》說，日本原來就警惕中韓貿易，在中日韓三國合作研究締結自由貿易協定FTA中，三國對開放農產品市場的立場分歧很大，中國與日韓也有知識產權問題的不同立場。

日本希望與韓國先締結自由貿易協定來迫使中國讓步，但現在台海兩岸締結了自由貿易架構協定，韓國很可能會跟進，令日本陷於不利境地，因此必須修訂中國市場戰略。《朝日新聞》引述瑞穗總合研究所主席研究員伊藤信悟的分析說，其中一個途徑是要加強與台灣企業合作開拓中國市場。

安保威脅

儘管《朝日新聞》似乎不太情願提出中台接近將影響台海戰略現狀的憂慮，但同樣親中的共同社卻明確表示，中台通過締結自由貿易架構協定，不僅走向經濟一體化，而且可能影響東亞安全保障局勢。

對比之下，立場親台灣的右派報紙《產經新聞》的分析更明確表態。《產經新聞》在報道中說，這次中台締結自由貿易架構協定中國單方面作出重大的政治性讓步，有中國記者指該協定影響福建等台灣周邊省份農業和漁業的程度，「像鴉片戰爭中中國簽訂的不平等條約。」

《產經新聞》說，如此重大的政治讓步當然是中國為了推進統一速度，報道引述中台關係消息來源稱，明年10月辛亥革命100週年時，中國將在武漢舉行盛大的紀念活動，中國希望邀請台灣總統馬英九出席，實現與國家主席胡錦濤會談。

《產經新聞》更在周三的社論中呼籲日美兩國盡快與台灣締結自由貿易協定，以阻止台灣經濟過分依賴中國大陸。社論說，根本的問題是這次中台締結自由貿易架構協定本身，決定了一個中國前提下的特殊關係，不是主權國家之間的自由貿易協定，這是中國通過經濟，向文化，乃至政治統一的戰略第一步，日美兩國從安全保障的觀點來看也需要作出積極的應對。