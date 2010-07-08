南非再次“坠入爱河”

前南非大主教、諾貝爾和平獎得主圖圖曾說，1994年的南非多種族大選猶如「墜入愛河」。16年後，南非世界杯的舉辦讓南非人說再次「墜入愛河」。

這是約翰內斯堡周六《星報》的說法。南非世界杯離最後落幕不到36小時，西班牙和荷蘭的決賽將是最高潮，一切過後，南非將回歸平靜。

最想說的話

南非媒體幾乎一邊倒地報道本屆世界杯是如何的成功，而重覆最多的話就是「我們南非也行！」

南非說：「是的，我們也行！」

《星報》的多篇報道都提到，賽前海外媒體報道球迷會遭搶劫甚至是謀殺、體育場館和道路還沒修好、交通一片混亂等等，但事實證明南非世界杯順利舉行，取得圓滿成功。

下屆世界杯舉辦地巴西的總統盧拉已抵達南非，著手交接工作，南非媒體說，南非世界杯的成功提升到一個新的層次，這給巴西人出了難題。

南非世界杯組委會發言人姆洪多說，有312萬球迷前往體育場看球，這超過以往三屆世界杯。

姆洪多說：「我們超過了日韓、法國和德國世界杯，也超過了所有的預期。」

的確，南非能夠舉辦世界杯，而且如此順利可以說是付出了不少努力。但是，期間也確實發生了數起記者遭搶事件，而且出行極為不方便，必須要有信得過的司機駕車出行，這不僅是因為南非公交系統欠缺，也是出於安全考慮。

舉辦一屆世界級別的大賽應該是發展公交的大好機會，南非新建和改建了不少體育場館和道路，但可惜公共交通並沒有得到明顯改善，雖然開通了機場通往市中心的高速鐵路，但惠及百姓的人數並不多。這無疑是個遺憾。

空前團結

Image caption 南非球迷聚集在一起為主隊加油吶喊。

《星報》的文章說，南非世界杯首次讓南非人空前團結在一起，一起為南非國家隊加油。在體育場、餐館和公共觀球區，白人和黑人站在一起，臉上塗抹著南非國旗油彩，手裏揮舞著南非國旗，吶喊、歡呼、沮喪和落淚，這在以前是沒有看到過的。

世界杯前夕和期間，每逢星期五，南非各種族人都身穿國家隊球衣，甚至國會議員也一改西裝革履。

的確，這就是世界杯的魅力。在足球日益商業化的今天，這種凝聚力、榮譽和自豪感日益寶貴，南非人知道世界目光都集中在這裏，他們也都想向外界展現一個新的面貌。

問題是，一旦世界杯結束，南非還會是這樣嗎？不少南非白人很少去黑人居住區，即便是黑人，近來南非媒體頻頻報道世界杯後可能會出現「排擠外國人」的暴力事件，一些來自津巴布韋、尼日利亞等地的外來人口有的最近開始離開南非。

如果說世界杯讓南非墜入愛河，那麼蜜月期後，南非還有很長的路要走。