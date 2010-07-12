美19岁“赤脚大盗”在巴哈马落网

Image caption 據稱哈里斯—穆爾在被捕時同樣沒有穿鞋。

大西洋島國巴哈馬警方逮捕了一名19歲的美國男青年，並聲稱他就是曾在美國作案數起的「赤腳大盜」——科爾頓•哈里斯—穆爾。

哈里斯—穆爾被認為是最近一系列盜竊案的頭號嫌疑人，涉嫌偷竊的物品包括汽車、遊艇和飛機。

警方發言人透露，巴哈馬警方於星期日（7月11日）凌晨在伊柳塞拉島將哈里斯—穆爾逮捕，他在被捕過程中沒有反抗。

哈里斯—穆爾之所以獲得了「赤腳大盜」的稱呼，是因為每次作案後他都會脫了鞋再跑。

「從未學習飛行」

此前，哈里斯—穆爾曾在美國印第安納州的布魯明頓偷竊了一架小型賽斯納飛機，之後飛往巴哈馬，並在其附近群島墜毀。

事件發生後，警方立即趕到現場，展開了大規模的搜捕行動。

據悉，哈里斯—穆爾從來沒有上過飛行課，但他竟可以將飛機開出數百公里，人們對此感到非常震驚。

哈里斯—穆爾落網後，已被巴哈馬警方押解至首都拿騷，預計數日內將被引渡回美國。

美國當局指出，早在2008年，哈里斯—穆爾從少年感化所逃脫後，就開始瘋狂的盜竊，並不斷躲避警方的通緝，美國聯邦調查局更是懸紅1萬美元捉拿哈里斯—穆爾。

此外，哈里斯—穆爾還被指控多次進入私人度假別墅偷竊食品、電器以及信用卡，這些都是他逃亡時的必備品。