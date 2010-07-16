英太阳能飞机争创连续飞行14天记录

Image caption Zephyr將晝夜不停飛行兩個星期

英國國防技術公司QinetiQ製造的一架新型無人駕駛太陽能飛機，將創下在空中飛行時間最長記錄。

這架取名為Zephyr的無人機是上周五從美國亞利桑那州美軍基地起飛的，有可能繼續在空中飛行，一直到下周五才可能著陸。

根據專業定義，這種飛行裝置不是飛機，也不是無人機，而是叫無人飛行器。

這中飛行器翼展22.5米，但是重量只有53公斤，體型看上去就像是一隻細長的昆蟲。

在白天，飛行器通過分佈在機翼的太陽能電池充入高功率鋰硫電池，驅動兩個螺旋槳；晚上通過電池白天儲存的能量繼續飛行。

QinetiQ公司項目主任薩爾特馬什說，「在推進系統、機身設計，電池和太陽能板方面，我們使用的都是目前的最新技術。」

Zephyr與傳統的無人機和飛機不一樣，因為它不需要著陸或者補充燃料。它和軌道衛星也不一樣，因為它可以連續懸浮在某一地區的上空。

這種飛行器可以用於軍隊的戰場偵察，監視農田和森林火災，也可以用做搶險救災的通訊中繼站。

從理論上來講，這種飛行器可以連續在空中停留幾個月的時間。目前無人機飛行的留空時間最高紀錄為30小時24分鐘。

如果Zephyr下周五能在美軍基地安全降落，將創下連續飛行兩星期的最新紀錄。