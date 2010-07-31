深宅藏尸三十年 东京长寿记录崩溃

Image caption 東京足立區的加藤宗現住宅裏，警方在床上收集到可能超過30年的骸骨。

東京警視廳本周三（7月28日）揭發了東京111歲最長壽的加藤宗現先生，實際上極可能在家裏死亡已達32年的案件，令傳媒、輿論嘩然這個涉嫌詐取社會福利的案件到底在日本人這個長壽社會裏是不是「冰山一角」。

子孫涉嫌詐取社會福利

案件被揭以前，111歲的加藤先生是日本第二長壽、東京第一長壽者，他除了04年以前每月得到區政府轉帳到他銀行賬戶裏估計有6萬日元（約700美元）左右的養老金、04年妻子死亡後他選擇領取每月高額的遺屬養老金近14萬日元（約1600）外，90年後還領取了政府發放給70歲以上的「老人長壽獎金」11萬6000日元（約1350美元），甚至不放過申領90歲以上才能得到的「健康高齡者紀念品」和08年政府頒發的兩萬日元商品券等。

警方從東京都足立區的加藤家裏發現骸骨的現場判斷死亡時間在1978年前後。如果從79年起計算，其家人詐取了超過2900萬日元（約34萬美元）的社會福利。警方調查中發現，他的帳戶裏部分存款已被提取。

警方目前正通過DNA鑒定確認身份，並追查這一刑事案，不排除加藤的子孫被起訴涉嫌詐騙政府和被要求退款的案情發展。

「即時成佛、不進飲食」

據足立區福祉保健課說，07年以後他們再三登門確認加藤先生是否健康，但都被其81歲的女兒以本人不想會面拒絕。今年1月，區政府職員又登門要求會面，其家人說加藤在岐阜縣某個寺廟誦經，區政府經查核，發現岐阜縣並不存在該寺廟，開始起疑。

加藤家的院子裏樹叢茂密，兩層樓的住宅裏，住著女兒和83歲的女婿，以及53歲的孫女和49歲的孫子。孫女對警方的調查說，30多年前，祖父自稱要即時成佛以來，在一樓房內閉門隱居、不進飲食。今年3月25日，她窺視祖父的房間時，看到祖父床上的頭骨，便在日曆上做了記號。

不過在警方調查中，加藤的居室是日式房間，推拉門沒裝鎖，房內附帶一個簡易廁所。室內放著一盤象棋，象棋上攤開的報紙日期是1978年11月5日。警方追查加藤的子孫何以不知道加藤死去，孫女的解釋祖父很嚴厲、很可怕，所以一直沒敢進這個房間。

長壽記錄含水量成疑

東方社會中，日本尊重個人隱私的觀念深受西方同化，尊重別人隱私是社會的基本常識之一。一般家庭不會有親友、鄰居忽然造訪；家庭裏也不隨便進入不屬於自己的私人房間。對加藤死去32年，鄰居們說幾十年不見，以為他高齡行動不便。

不過死去超過30年才被發現，仍令傳媒、輿論廣泛相信其家人存在詐取養老金的目的。日本電視台形容這個詐取養老金的案件是日本領取「死人養老金」人群的冰山一角。富士電視台說，日本該實施百歲以上老人調查，確認是否真正活著。

日本政府總務省7月22日發表的統計，日本人口目前1億2742萬。政府厚生勞動省去年9月15日「敬老日」發表的統計中，日本百歲以上老人首次突破4萬，有4萬399人。

東京最長壽記錄的崩潰，還帶出了厚生勞動省7月26日發表的「簡易生命表」含有多少水分的疑問。該統計更新了日本男女平均壽命的最高記錄，日本女性平均壽命86.44歲，連續25年世界第一；男性平均79.59歲，世界第五。