宇航员紧急修理国际空间站冷却系统

Image caption 這次故障不危及宇航員生命但影響空間站工作

國際空間站的兩名宇航員出艙進行兩次太空行走，維修空間站出故障的一套液氨冷卻系統。

道格拉斯·惠洛克和特蕾西·戴森格林尼治時間周五午前開始進行第一次出艙的修復工作，時間長達七個小時。

空間站有兩套液氨冷卻系統，這次其中之一損壞。冷卻系統的作用是保證空間站在攝氏121度到零下157度的太空溫度中正常工作。

故障泵本應向制冷循環提供液氨，以維持空間站電氣和飛行系統的適宜溫度。

但泵模塊故障導致空間站一半冷卻系統失靈。宇航員不得不關閉一些設備以避免空間站過熱。

美國宇航局說，故障對目前在空間站上的三名俄國宇航員和三名美國宇航員的生命沒有威脅，但影響到整個空間站的工作。

第二次太空行走預計將在下星期三進行。