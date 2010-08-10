美越将在南中国海域举行联合军演

Image caption 美國航空母艦喬治華盛頓號

美國和越南凖備在南中國海海域的越南中部海岸舉行聯合海軍演習，參加演習的包括美國第七艦隊的航空母艦。

普遍認為，此舉無疑會強烈刺激在南中國海主權問題上與越南有爭執的中國。

南中國海島嶼的主權之爭在中國和越南之間由來已久。美國和越南決定將在南中國海海域舉行聯合軍演，毫無疑問會被北京認為是挑釁行為。

而且據報，剛從美國與韓國在日本海舉行的聯合軍演中返回的美軍第七艦隊的喬治華盛頓號航空母艦也將參加美越軍演。

美國第七艦隊發表的一份聲明，把這次為期一周的軍演稱為「一系列海上演練活動」，因為重點是非戰鬥的演習，比如海上搜索和救援活動等。

聲明還說，喬治華盛頓號航母前往南中國海是為了慶祝美國和越南建交15週年。

重返南中國海

不僅是航空母艦，美國海軍還帶著三艘驅逐艦組成的艦隊回到南中國海。

與此同時，另一艘美國驅逐艦約翰麥凱恩號今天抵達越南峴港。

這些最新的事態發展表明，美越這兩個過去的敵對國家的關係正在明顯升溫。

同時也顯示，美國希望發出它在該地區仍然有控制權的信號，並表示它與中國抗爭、捍衛它在該地區自由航行的決心。

北京一直堅決反對任何其它國家參與南中國海的爭端，稱這是「雙邊談判」的問題，與其它各方無關。

不過看起來這一次河內政府似乎決定冒一下險，要得罪它那強大的鄰國中國了。