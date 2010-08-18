巴基斯坦水灾持续肆虐威胁南部地区

Image caption 米切爾看望了當地災民

在三個星期前開始爆發的巴基斯坦水災仍在持續，受災區域正在向南部擴散。

東南部信德省水位上升，迫使大批民眾逃離家園。到目前為止，水災已經影響到大約2000萬人，其中600萬人需要得到緊急救助。

聯合國曾在此前表示，最初的救援工作需要4.6億美元的資金，目前籌集到的資金已經達到這數字的一半。

BBC在伊斯蘭堡的記者說，就在聯合國宣佈救援籌款取得進展的情況下，傳出了水災繼續向南部擴散的消息，這給救災帶來了新的壓力。

前往巴基斯坦視察災情的英國國際發展事務大臣米切爾說，他對自己在巴基斯坦西北部災區看到的情況感到震驚。

米切爾讚揚了巴基斯坦救援人員的出色表現。他說，救援人員面對巨大的困難，把救援物資送到許多災民手中。

他還說，目前最緊迫的任務是為那些急需救助的人提供幫助。

與此同時，巴基斯坦政府正試圖告訴國際社會，救援物資不會落入極端分子之手。

巴基斯坦內政部長馬立克對BBC說，他們不會允許塔利班利用目前的災難提高自己的支持率。