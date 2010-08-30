印尼火山再次喷发火山灰高达两公里
- 2010年 8月 30日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
印度尼西亞蘇門答臘島的錫納朋火山星期一再次噴發，噴向空中的火山灰和煙塵高達兩公里。
四百多年沒有爆發、被認為已經不再活動的錫納朋火山在星期天首次爆發。
當地的一名火山研究學者對BBC說，錫納朋火山星期一的爆發力量比星期天的更大。
火山附近方圓六公里內的數萬居民被迫離開家園，住到政府提供的庇護所去。
根據印尼機場工作人員的說法，一些國內航班已經受到火山灰的影響。
該火山附近最大城市棉蘭機場的工作人員說，那些要飛越錫納朋火山的航班現在已經停飛，直到另行通知。
與此同時，援救人員正在向受到火山爆發影響的居民提供帳篷和醫療服務。
紅十字會工作人員說，目前有一萬八千人住在臨時帳篷和政府的庇護所裏，他們現在最大的危險是呼吸問題。
由於濃厚的火山灰和煙塵彌漫在空氣中，救援機構已經向當地居民發放了數千個口罩。