卡扎非警告欧洲有可能变成“黑欧洲”
- 2010年 8月 31日
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利比亞領導人卡扎菲說，歐盟應每年支付利比亞50億歐元，幫助阻止非洲非法移民，避免歐洲變成「黑歐洲」。
卡扎菲在意大利訪問時說，「因為數百萬非洲人想到歐洲去，歐洲有可能變成非洲。」
意大利曾因把海上截獲的移民不經審查一律送交利比亞而受到抨擊。
目前，從利比亞到意大利的非法移民人數大減。歐盟數字顯示，2009年被截獲的試圖非法進入意大利的人數從2008年的32052人下降到7300人。
意大利與利比亞兩年前簽署友好條約後，卡扎非與意大利密切了關係。
黑歐洲
法新社引述卡扎菲說，「明天，歐洲可能就不再是歐洲了，甚至變成了黑歐洲，因為數百萬人要來。」
他是星期一在羅馬的一個儀式上講這番話的，意大利總統貝魯斯科尼就站在旁邊。
卡扎菲說，「面對飢餓和無知的非洲人大量湧入，我們不知道將發生什麼情況，不知道白人和歐洲基督徒將做出什麼反應。」
「我們不清楚歐洲是否仍能保持先進和團結，抑或被野蠻入侵者摧毀。」
在國際舞台，卡扎非一直為爭取非洲人利益而努力，並主辦過多次非洲領袖峰會。
貝魯斯科尼沒有對卡扎菲的言論立刻做出評論。