伊战七年 耗资巨大伤亡惨重

Image caption 關於伊拉克戰爭的各種數字都存在很大爭議

美國在八月底正式結束在伊拉克的戰鬥行動。此後，歷時七年、耗資巨大而且造成大批人員傷亡的伊拉克衝突進入一個新階段。

現在確保伊拉克安全、重建伊拉克的任務主要由伊拉克領導人來承擔，不過伊拉克選舉六個月以後，伊拉克仍然沒有成立新政府。

關於伊拉克戰爭的各種數字都存在很大爭議，特別是伊拉克戰爭造成的死亡數字。以下是一些主要的數字和爭論點。

軍人傷亡

自從入侵伊拉克戰爭2003年3月19日開始以來，超過4000名美國軍人在所謂的「伊拉克自由行動」中被打死。

美國國防部2010年8月26日公布的最新數字是4421名美國軍人死於伊拉克，其中3492人屬於陣亡。美軍傷員多達3萬2000人。

英軍在伊拉克損失了179人，其中陣亡136人。盟軍其他國家的死亡數字有139人。

平民傷亡

同軍人傷亡數字相比，伊拉克的平民傷亡數字的統計更困難，凖確性也更差。所有對伊拉克平民傷亡的估計數字都存在爭議。

一個叫做「伊拉剋死屍統計」的組織得出的平民死亡數字建立在對媒體報道以及諸如停屍間記錄的核對的基礎上。

該組織認為，到2010年7月截止，伊拉克的平民死亡數字在9萬7461到10萬6348 之間。聯軍入侵伊拉克的當月（2003年3月）平民死亡最多，當時3977 平民被打死，同年4月又有 3437名平民被打死。

得到聯合國支持的「伊拉克家庭健康調查」估計，在2003年6月到2006年6月間有15萬伊拉克人死於暴力。與此同時2006年的《柳葉刀》雜誌估計超過65萬4965名伊拉克人死亡，其中60萬1027人死於暴力。

耗資巨大

對伊拉克戰爭耗費數字的估計也存在很大差異。美國國會非黨派研究機構估計，美國在2011財政年度截止前為伊拉克投入的資金總數為8020億美元，其中已經支出款項多達7476億美元。

不過，美國諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨和哈佛大學的政治學教授琳達·比爾梅斯認為，如果把伊拉克戰爭對美國財政預算和經濟的總體影響考慮在內，伊拉克戰爭消耗了美國的資金多達3萬億美元。

英國政府2010年6月公布的數字顯示，英國為伊拉克衝突投入資金143.2億美元，其中大部分是軍事開支。