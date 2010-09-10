下一代天文望远镜可以发现外星海洋

Image caption 科學家希望新的太空望遠鏡可以幫助尋找到類似地球的星球。

科學家說，下一代的天文望遠鏡將能夠揭示太陽系外星球是否存在海洋的奧秘。

在類似地球的星球上發現海洋將意味著那裏存在生命的可能。

科學家們希望，於2014年發射的美國太空望遠鏡將能夠捕捉到外星球上的海洋表面所折射的光亮。

西雅圖華盛頓大學的羅賓遜說，天文學家們都希望這一最新技術能夠幫助解決天文探索家的最終願望：為地球尋找到一顆姊妹星球。

他說，這應當是一顆和地球類似體積、類似構造的星球，這顆星球和它中央恆星的距離也類似地球和太陽的距離。

羅賓遜說，最終目的就是尋找一顆在各方面都類似地球的星球，這樣我們幾乎可以斷定，在它的表面也存在著液體的海洋。

而這樣的海洋將預示，和地球一樣，這顆星球上存在著生命的發展。

科學家們已經使用類似技術在土星最大的衛星泰坦上發現了液體甲烷海洋。