中国投资希腊为何“偏向虎山行”？

Image caption 希臘經濟學家斯托納拉斯接受BBC中文網採訪，談中國投資希臘

今年6月份，在希臘債務危機、瀕臨破產之際，國際投資者紛紛逃離希臘市場，但中國投資為何當時卻大舉進軍希臘？

希臘經濟與工業研究基金會(IOBE)的總幹事亞尼斯•斯托納拉斯曾在英國牛津大學獲得經濟學博士學位，現為雅典大學經濟系教授。他曾長期擔任前政府經濟顧問委員會主席，希臘加入歐元區時曾任希臘政府談判代表，並曾在金融界和私營部門工作。他接受BBC中文網記者立行採訪，從希臘的角度分析了希臘債務危機和中國的「逆市投資」。

（注：有關問題是筆者7月下旬進行採訪時根據當時狀況提出的。）

希臘應對危機

問：希臘債務危機的主要原因是什麼？

答：我認為，希臘經濟危機主要是因為2004年到2009年效率低下的政府。從名義上，它是個保守黨政府，但實際上，政府在4年多時間裏，新增了超過12萬名公務員，導致公共部門瀕臨癱瘓。而每個部門的開支都在膨脹。

問：希臘政府採取了什麼措施挽救經濟？

答：在我們破產前，政府呼籲IMF和歐盟救助。現在，希臘正在實施非常嚴格的經濟穩定計劃，這一計劃在今年上半年進展順利，成效明顯。公共開支在縮減，政府也開始解放對經濟的管制。這很重要，我有時候把希臘形容成歐洲最後一個前蘇聯式的經濟。公營部門對私營經濟過分管制，成為一個非常複雜的經濟模式。我們的研究發現，如果能夠解放經濟發展，特別是放鬆對服務業的限制，得到的好處是，在5年內，GDP會有高達10%的增長。

問：目前希臘政府削減赤字有多大成果？

答：好消息是政府減赤的努力是成功的，政府赤字比去年同期相比下降了40%。但目前的問題是，這一成果主要是建立在減少公共開支之上，特別是減少共同投資項目，這方面也減少了40%。這種措施是無法重覆的。所以，明年繼續減赤的計劃就要依靠增加稅收。而在希臘，逃稅的問題是非常嚴重的，特別是富有的階層交稅很少，政府需要證明它在社會公平方面下了力氣。

Image caption 希臘議會5月份投票支持政府大幅削減開支

問：雖然歐盟救助了，但希臘主權債務情況仍在惡化，您如何看希臘銀行系統即將接受的壓力測試？

答：我認為希臘的銀行系統還是處於相對良好的狀態，不論測試結果如何（注：在採訪進行時，對希臘銀行系統的測試結果尚未公布）。而且我們在這方面還有個機遇。國際借貸給希臘用於穩定經濟的部分資金是用於希臘銀行系統的，這方面大約有100億歐元，希臘銀行可以利用。我認為，銀行正可以利用這筆資金充實凖備金，重新開始向私營企業借貸。目前問題是流動性的問題，流動資金的費用過高。

問：您如何看待歐元區其他國家對危機中的希臘予以的援助？

答：在稍有遲緩後，（歐元區對希臘）進行了援助。當時的遲緩幾乎釀成大禍，但所幸還是援助了。因為希臘的債務危機問題並不是希臘無法償付債務，而是希臘出現了流動性的問題。希臘經濟的潛力很大，重振的機會也很多，特別像我說的那樣，如果我們開放醫療系統、銀行系統等，包括放寬交通、農業、旅遊方面的管制的話，發展潛力巨大。所以，投資在這些領域將會有很好的回報。

中國投資希臘

問：中國為什麼在希臘瀕臨破產之際投資希臘？

答：我認為中國投資希臘是很進取和聰明之舉，因為希臘渡過危機重興的機遇是巨大的，回報也會很豐厚。除了中國選擇的交通領域外，包括旅遊、醫療、能源等領域都很歡迎外國投資者，特別是在國際上希臘信用評級低的情況下。

問：那為什麼其他國際投資者都跑掉了呢？是什麼吸引了中國來希臘投資？

答：我想這說明中國投資者的聰明過人之處。我很了解他們，因為我擔任過商業銀行主席，也主持過主要向中國出口化肥產品的企業，我和中國人打過很多交道，所以，我並不感到意外。因為他們投資希臘是計劃已久的，我相信他們的投資不會虧本，而且他們還會繼續投資。

問：您如何看待中國大規模投資（希臘最大的海港城市）比雷埃夫斯港？（請見《中國投資邁入歐洲大門》）

答：我認為，這讓他們踏進了歐洲。我一向強調，國際經濟的發展需要各國協同的經濟政策，各國都不應該對互相投資設置紅線或壁壘。我非常歡迎這種投資。現在中國人有機會通過希臘，增加對歐洲的出口。

問：你認為中國投資希臘與西方對人民幣升值壓力加大有什麼樣的關係？

答：中國有巨大的外匯盈餘，所以很自然會尋找海外投資機會。雖然希臘是個小國，不能解決中國的盈餘問題，但希臘在某些領域可以提供機會。就巨大的國際不平衡問題，我並不認為匯率改變能有多少作用，而是認為中國應該加強消費，美國則應該加強儲蓄。我相信要使國際合作卓有成效的話，就必須互相理解，而必須避免以教條的方式，包括以意識形態，東西方的地理或文化界限來劃界。我們處在一個多極、多元文明的世界裏，需要彼此坦誠。我很高興地看到，奧巴馬總統就任後，美國的政策更開明。

問：如果希臘也相信開放市場的話，那為何媒體上說，中國購買希臘國家銀行股份的談判沒有談成？

答：我並不清楚有關情況是否屬實，是否是傳言。但我的觀點是，希臘的銀行業應該向外國投資者開放，不論是哪國的投資者。如果中國願意來購買希臘銀行的話，現在就有很多機會，因為時機更好。如果中國曾經想購買而沒有談成的話，現在應該再談。

中國與歐元

問：希臘的債務危機已經演變為歐元區的危機，你對歐元區和希臘的復蘇前景有什麼看法？

答：在這方面，首先，歐洲的公共部門干涉經濟，是因為私營部門的退卻，所以，也需要看看私營公司的平衡。但從歐元區看，經常性賬目下的赤字是零，並沒有欠債。這就意味著，南歐的債務被北歐的盈餘抵消了。因此問題並不是根源性的。而金融市場被一時的情況蒙蔽，目前沒有發揮作用。所以，我認為不會出現雙底衰退。去年，我們的GDP增長是負4%。而今年預計是1%。這是個很大幅度的增長。所以我認為，這不會是雙底衰退，而是V型復蘇。

問：你預計希臘和歐元區什麼時候可以完全走出危機呢？

答：我認為希臘已經擺脫了危機，目前情況已經比兩個月前大為改觀。但要恢復投資者信心，還需要一段時間。因為這是自從上世界20年代大蕭條以來百年不遇的危機，雖然情況改觀，目前希臘和歐元區如同大病初癒的病人，已經可以下床，但病還沒有好徹底，還需要小心謹慎。

問：現在，南歐四國面臨的債務危機令全世界關注，投資者紛紛拋售歐元債券，希臘甚至面臨被歐元區拋棄的危險，你如何能擔保中國現在投資希臘和歐元區不是一個重大失誤呢？

答：投資者，特別是在大西洋兩岸的投資者的問題之一是，他們不理解歐元不僅是個經濟和金融的工程，它也是一個政治工程，如果投資者理念不清，因為南歐的債務問題就認為持有歐元不如持有其它貨幣，那他們拋售歐元進行投機就犯下巨大錯誤。當然，歐元區的設計在最初有技術性的缺陷，就是只把它當作貨幣聯盟，而非經濟聯盟。現在，南歐有流動性問題，但北歐卻是有盈餘的。而現在有了7千5百億歐元的資金（筆者注：歐盟在希臘危機最後決定的救助資金），我認為，這就成了歐洲貨幣基金。所以，歐元不會垮，歐元區也不可能拋棄希臘，這就說明中國投資的正確性。

問：中國經濟在世界上崛起，在全球影響越來越大。你不擔心中國投資希臘收購廉價資產，並會進一步影響希臘經濟走向嗎？

答：現在中國在世界經濟中舉足輕重，國際經濟組織和論壇中也應該反映出這個變化，比如說G8沒有中國和其它新興經濟就無法談論國際經濟。所以應該對國際組織作出改革，把中國包括進來。我們也需要這麼做，就像凱恩斯1944年說過的那樣，走出經濟危機之路不僅需要赤字國採取措施，也需要有盈餘的國家採取措施。要說服中國這麼做，包括有盈餘的德國這麼做，就必須幫助中國更積極參與國際經濟事務。所以，我對中國參與到希臘經濟中來不僅不會擔心，而是感到很高興。