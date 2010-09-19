印度德里发生枪击案两名台湾摄影师受伤
- 2010年 9月 19日
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印度警方表示，兩名台灣遊客在首都德里的一起槍擊案中受傷，目前情況穩定。
據台灣中央社報道，遇襲受傷的是TVBS電視台「食尚玩家」節目在印度拍攝外景的攝影師古澤為、柯強。二人遭流彈波及，分別頭部、腹部受傷，送醫救治後已無生命危險。
事發地點是位於德里老城區著名的賈瑪清真寺。目擊者稱，不明身份的槍手騎乘摩托車從一輛旅遊大巴旁駛過時開火，動機不明。
事發後，印度警方已經在首都發出紅色安全警報。
星期天（9月19日）的這起槍擊事件剛好發生在德里英聯邦運動會開幕倒計時兩周之際。
BBC駐德里記者馬宗達說，這無疑將加深人們對運動會安保工作的擔憂。
腹部中彈
警方高層表示，槍擊發生之際，遊客們正要登上旅遊大巴，目前從目擊者所了解的案發經過不多，只知道槍手帶著頭盔，開了大約七槍。
法新社引述案發現場附近一家醫院的醫生說，兩名傷者均為男性，其中一人腹部中槍。BBC記者報道說，傷者年齡大概是20來歲。
警方目前尚在追捕槍手。德里邦首席部長迪克希特呼籲民眾保持鎮靜。
德里主辦的2010年英聯邦運動會將在10月4日開幕，共71隊來自英聯邦成員國和地區的隊伍將參與競賽。