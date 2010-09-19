他信下台四周年泰国“红衫军”示威再起

Image caption 「紅衫軍」預料將有1萬人參加清邁舉行的集會。

泰國反政府「紅衫軍」人士預備再次舉行示威集會，紀念前總理他信被軍事政變推翻四週年。

星期天（9月19日）的示威行動將在首都曼谷與北部城市清邁舉行。星期六（18日）晚間，數十輛載著「紅衫軍」支持者的汽車從曼谷出發到清邁聲援。

清邁一帶被視為他信政治力量的根據地。「紅衫軍」領導們預料將有1萬人參與清邁的集會。

他們要求曼谷當局馬上釋放自5月份流血衝突以來一直被囚禁的19名「紅衫軍」領導人物。

軍警動員

法新社引述泰國政府緊急情況對策中心稱，約900名警察將負責維持清邁示威活動的秩序，另有約350名士兵也將隨時候命。

「紅衫軍」清邁地區主要領導人席萬則對新華社說，他們已與當地警方協調好，將共同維持遊行集會秩序，避免暴力事件的發生。

席萬說，「紅衫軍」核心領導人之一乍都蓬和泰國前總理頌猜等將在集會上發表講話。

至於曼谷方面，警方稱將動員約3000名軍裝和便裝警察值勤，並在全市設立約100個檢查點。

泰國副總理素帖說，如果示威者合作，「應該不會出問題」。

「紅衫軍」今年4月起再次在曼谷舉行持續示威，後來演變成軍民流血衝突，至5月19日「紅衫軍」領袖們宣佈投降後告終。當時的衝突共造成90人死亡。