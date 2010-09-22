研究报告：中国“海鲜足迹”世界最高

Image caption 食用食物鏈上層的魚類，足跡計算就會提高

加拿大和美國的科學家調查發現中國的「海鮮足跡」名列世界第一，日本名列第二、美國第三。

這個由加拿大英屬哥倫比亞省大學和美國皮尤慈善基金會共同進行的調查，是以各個國家所消費的不同魚類以及海鮮消費總量來判斷這個國家消耗海洋資源的程度。

例如美國因為民眾喜歡食用大西洋三文魚之類的「掠食性」魚類，故而排名靠前。

計算足跡

進行研究的科學家說，粗略的講，計算「海鮮足跡」的方式就好像「消費一磅重的金槍魚（鮪魚）之類食物鏈上層的魚類，比重就是同重量的沙丁魚等下層魚類的幾百倍」。

一條大約一千磅重（近500公斤）的鮪魚，每年大概吃掉15000條小型魚類，所以「消費一磅重的鮪魚，海鮮足跡就是大約等於消費100磅重的羅非魚（吳郭魚）」。

科學家認為，以這種海鮮足跡的計算方式「可以幫助人們以減少碳足跡的相同概念，來減少對海洋生態的破壞」。

分析原因

人口是消費海鮮數量多少的主要因素，例如中國13億人口，每年消費1360萬公噸的海鮮，但是人均消費量就低於美國。

報告還指出，富裕國家向貧窮國家購買魚類的數量也越來越多，而貧窮國家雖然出口魚類，但是本身在魚類的食用上卻嚴重偏低。

例如日本的「海鮮足跡」名列第二，每年進口的魚類總數是本身撈捕數量的大約兩倍。

但是漁獲量世界第二的秘魯，本身魚類的食用量卻很低，主要是因為秘魯撈捕的魚類主要是小銀魚之類的低價海鮮，大多用來當作豬、家禽飼料的添加物。

研究人員希望能夠推動各國重視保護海洋資源，簽署海鮮消費限制條約，並且在部分海域嚴格實施禁止捕魚。