厄瓜多尔总统表示不赦免反叛者

Image caption 厄瓜多爾總統科雷亞是美國培養的經濟學家

厄瓜多爾總統科雷亞說，不會「赦免和原諒」那些參與反叛的反對他的人。科雷亞總統被警察部隊圍堵在醫院裏，後來被軍隊解救。

當時科雷亞總統因為吸入警察放的催淚瓦斯正在接受治療。科雷亞的支持者說，總統在被一枚催淚彈打中後前往警察醫院接受治療，但隨後警察不允許總統離開醫院。

該國警察因為抗議削減公務員福利而採取抗議行動。此前厄瓜多爾各地均有騷亂報道，民眾對削減公務員福利的新法律普遍感到不滿。

在總統科雷亞指責反對黨和警察部隊企圖發動政變之後，厄瓜多爾宣佈全國進入緊急狀態。

科雷亞總統說，將對全國警察進行深度清查，他不會原諒所發生的事情。厄瓜多爾的警察負責人已經辭職。

負責安全事務的部長卡爾瓦亞爾說，至少有一人在騷亂中喪生，數人受傷。但這一數字並沒有得到證實。

科雷亞得到了美洲國家的大力支持，美國和一系列拉美國家都公開表態，就厄瓜多爾騷亂事件對科雷亞表示支持。

厄瓜多爾總統科雷亞是在美國受過教育的經濟學家，他在2007年成為厄瓜多爾總統。他決定對32億美元的國際債券拒絕償付給政府帶來許多財政問題，但他仍然在2009年再次當選。