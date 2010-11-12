空客就某些机型安全隐患发出警告

Image caption 發生有關事故的是A321機型

空中客車飛機製造公司就某些機型存在的電子系統安全隱患在全球範圍內發出安全警告。

促使空客發出這項警告的是今年8月份從喀土穆飛往貝魯特的一架屬於英倫航空公司（BMI）的空客A321客機所發生的事件。空客正在對這起事件展開調查。

據飛行員報告，這架載有49人的雙引擎飛機當時正在36000英尺的高度飛行，突然開始抖動，左機翼下沉，飛機嚴重傾斜。

駕駛艙顯示屏在出現一連串的警告信息之後徹底關閉。

所幸的是，備用設備工作正常，駕駛員最終控制了飛機，但是飛機已經偏離航線20英里。

據報道，調查人員要求空中客車飛機公司對所有使用A319，A320和A321機型的航空公司發出警告，注意電子系統故障可能導致的危險。