英国作家在新加坡被判处六周监禁

Image caption 沙德瑞克在判決前對法庭表示道歉。

新加坡法庭判處著書批評新加坡死刑制度的英國作家沙德瑞克六周監禁。

沙德瑞克上周被判處藐視當地法庭罪名成立，他因刑事誹謗罪還要面對另一起審判。

法庭對75歲的英國作家沙德瑞克罰款兩萬新元。

沙德瑞克在今年7月30日被新加坡總檢察長告上法庭，指他在新書《快活的劊子手：審判新加坡司法》中談論新加坡死刑制度，藐視了新加坡法庭。

沙德瑞克在該書中批評了死刑制度，稱其缺乏公正。

檢方律師原來要求法庭判處沙德瑞克入獄12周。

沙德瑞克在判決前對他的行為表示了道歉。但新加坡高等法院法官稱此舉「不過是為了在法庭求得減刑而採取的伎倆」。

在審訊展開前，他拒絕向法庭道歉，並曾告訴BBC說他「絕對不會退縮」。

新加坡高等法院的法官說，如果沙德瑞克沒有交納罰款，他就必須在監獄多呆上兩周。

居住在馬來西亞的沙德瑞克今年七月前往新加坡宣傳新書時遭新加坡警方逮捕。

曾經是記者的沙德瑞克在書中表示，他翻閱了當地過往死刑案件資料，也訪問了退休的樟宜監獄「行刑者」、當地人權分子、律師和前警長等。

沙德瑞克在法庭判決後說，「我想我的案子得到了公平審理。」

目前，沙德瑞克的護照仍被警方扣留，警方正對他捲入的另一起刑事誹謗罪展開調查。