柬埔寨金边践踏事件死者又有增加

Image caption 柬埔寨金邊鑽石島送水節發生大規模人群踩踏事件。

根據最新統計，柬埔寨首都金邊送水節慶祝活動發生的人群踩踏事件的死亡人數已升至345人。

踩踏事件發生在當地時間11月22日夜間，在金邊市鑽石島的一座橋上。當時數以萬計的人聚集在鑽石島慶祝送水節。

一名目擊者對BBC記者說，通往鑽石島的橋樑出現人群擁堵，而兩端仍不斷有人想上橋，在擁擠之下有人倒地並被踩踏。

這名目擊者說，人群隨後出現恐慌，至少數十人從橋上跳河逃生，結果這時橋上的的電纜因被人拉拽而鬆動，造成多人觸電。

政府發言人稱，死者多數死於窒息或內傷，另外踩踏事件還造成400多人受傷。

有關方面估計死亡人數還會繼續增加。

洪森總理對在這次踩踏事件中的死難者表示沉痛哀悼，要求有關方面全力搶救傷者。

洪森還下令對事件進行全面調查。

他說，這是自上個世紀70年代的紅色高棉後柬埔寨發生的最大慘案。

11月22日是柬埔寨為期三天的傳統送水節的最後一天。

來自柬埔寨各地約有300萬人湧向金邊觀看龍舟賽和其他慶祝活動。

送水節是柬埔寨一年中最重要的傳統節日，標誌著一年中雨季的結束和捕魚季節的到來。在王宮廣場前的湄公河上舉行的龍舟大賽是送水節最熱鬧的慶祝活動。