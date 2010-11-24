朱锋：中国不愿“延坪岛事件”变成中美对抗

2010年11月24日

圖像加註文字， 韓國和朝鮮在西部海域邊界的劃分上一直存在爭議，過去的多次南北衝突很多都是在該地區發生。

星期二（11月23日）發生的韓朝雙方相互炮擊事件在國際間引起強烈反應，人們擔心這一地區的緊張局勢繼續升級。

韓國方面表示，朝鮮在星期二向韓國延坪島首先開炮，造成四人死亡，數十人受傷。但是朝鮮方面爭辯說，韓國不顧朝鮮警告，執意舉行軍事演習，首先向朝鮮水域發射了炮彈。

北京大學國際關係學院教授朱鋒就此接受BBC中文網採訪，從以下三個方面回答了記者的提問。

朝鮮為什麼要炮擊延坪島？

朱鋒：朝鮮內部的鷹派對最近頻繁的美韓軍事演習非常不滿，所以想通過這樣的炮擊吸引國際社會的注意力，迫使美國和韓國願意坐下來和朝鮮舉行雙邊會談或者六方會談。

第二個可能的原因是，朝鮮新的領導人剛剛任命，製造這樣的新的緊張局勢可以給新領導人提供一個處理危機的機會，顯示金正恩應對危機的能力。

危機會不會進一步擴大？

朱鋒：危機進一步擴大的危險性不大。首先，朝鮮雖然強硬，但並不完全瘋狂。朝鮮知道自己手上的牌不多，會適可而止。

從美韓角度來講，儘管非常生氣，但是也難以下決心完全啟動軍事手段來解決朝核問題。

中國在事件中扮演什麼角色？

朱鋒：中國的朝鮮政策長期受「中朝傳統友誼」所綁架，中國政府從「天安號事件」到目前的「延坪島事件」一直處於很尷尬的境地，一直難以在平衡中國與朝鮮關係以及中國與美日韓關係之間實質性地找到一個有效的方法。