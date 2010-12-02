维基解密电文：俄国被称“黑手党国家”

Image caption 維基解密披露的外交電文包括懷疑俄國總理普京是否同有組織犯罪團伙有關聯。

維基解密新披露的一些外交電文顯示，一名西班牙高級檢察官告訴美國駐馬德里大使館：俄羅斯、白俄羅斯和車臣實際上已成為「黑手黨國家」。

還有一份電文甚至懷疑俄國總理普京是否同俄國黑手黨有關聯。

英國《衛報》公布的這些維基解密電文顯示，西班牙檢察官胡塞·格林達2010年1月說，在俄羅斯、白俄羅斯和車臣，很難區分政府和有組織犯罪團伙的行動。

格林達曾負責有關俄國有組織犯罪團伙在西班牙活動情況的長期調查，並逮捕了60多人。

格林達檢察官據報還說，俄國前特工利特維年科認為，俄國情報部門控制著俄國有組織犯罪團伙的行動。格林達相信這一說法是凖確的。

格林達據報在電文中宣稱，他掌握有關某些俄國政黨同有組織犯罪團伙「聯合行動」的情報。

而美國駐西班牙大使館的一份電文還談及普京是否捲入了黑手黨以及是否控制著有組織犯罪活動這一「尚未找到答案」的問題。

這些被披露的電文還顯示，美國政府相信，普京很可能清楚有關利特維年科2006年在倫敦被謀殺的情況。但當時俄國政府否認對此事知情。