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简讯：西班牙实行全国“警戒”令
2010年12月4日
西班牙宣佈全國進入「警戒狀態」，希望迫使航空調度員返回工作崗位。
由於航空調度員舉行的罷工，導致西班牙全國各機場成千上萬的乘客被滯留。
此前，西班牙動用軍隊接管民航交通調度，但是並沒能指揮空中運輸。
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