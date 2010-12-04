简讯：西班牙实行全国“警戒”令

西班牙宣佈全國進入「警戒狀態」，希望迫使航空調度員返回工作崗位。

由於航空調度員舉行的罷工，導致西班牙全國各機場成千上萬的乘客被滯留。

此前，西班牙動用軍隊接管民航交通調度，但是並沒能指揮空中運輸。