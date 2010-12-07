关闭阿桑奇账户 银行遭黑客攻击

Image caption 維基解密創始人阿桑奇的賬戶被瑞士銀行關閉

瑞士郵政(Swiss Post)屬下的銀行PostFinance在關閉了維基解密創始人朱利安·阿桑奇的銀行賬戶後，據說該銀行的網站受到黑客的報復攻擊，一度不能正常運行。

周一PostFinance發表聲明表示，由於阿桑奇不能提供瑞士公民的身份證明，所以將其銀行賬戶關閉。該銀行的網站由於某種技術原因今天一度不能正常運行。

一些自稱為「報復行動」的網絡活動分子聲稱，他們「攻擊了那家在周一凍結了屬於維基解密網站基金的銀行」，導致該銀行網站關閉。

該黑客組織還表示，會繼續攻擊試圖控制維基解密網站的任何人。

自公布數十萬份有關美國外交的秘密文件以後，維基解密網站及其創始人阿桑奇承受了巨大的壓力。周一，阿桑奇在倫敦被警方逮捕。

阿桑奇受到來自瑞典的關於性騷擾的指控並受到國際刑警組織通緝。

美國政府也施加壓力，包括亞馬遜、PayPal和EveryDNS等多家公司也相繼禁止維基解密網站使用它們的服務。