委内瑞拉议会通过加强互联网监管
- 2010年 12月 21日
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委內瑞拉議會投票通過了一項關於加強互聯網內容監管的法案。
該法案禁止所有煽動社會仇恨或者造成政治宗教不安的內容。
這項新法案還將禁止任何被視為對公職人員不敬的內容。
反對派認為這是對言論自由的破壞，投票反對該項措施。
委內瑞拉總統查韋斯表示這將幫助公民防禦網絡犯罪。
「打擊網絡犯罪」
查韋斯在星期日的每周電視談話節目中說，這樣做是為了打擊網絡犯罪，而並非要清除互聯網或者進行網絡審查。
委內瑞拉電子商會批評該措施進一步阻礙了互聯網自由。
明年一月，擁有更多反對派議員的新議會將會就職。反對派譴責查韋斯想要在此之前通過一系列限制性法案。
幾天前，議會剛剛投票通過給予查韋斯18個月按照政令通過法律的特殊權力。