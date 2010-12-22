民调显示“繁荣从西方向东方转移”

Image caption 中國受訪者對經濟前景充滿信心

一項最新民意調查顯示，世界發達國家與經濟新興國家民眾對未來一年經濟前景的展望存在巨大差異。

這項由蓋洛普國際主持的調查詢問了世界53個國家的64000位受訪者，結果發現富有國家的民眾比巴西、俄羅斯、印度和中國這四個經濟新興國家民眾對經濟前景更為悲觀。

在全世界得到的平均結果顯示，認為2011年世界經濟繁榮和不繁榮的人數大致相同。30%的受訪者作出肯定的答覆，28%的人表示不會繁榮，42%的人認為情況不會變化。

BBC經濟事務記者說，調查結果傳遞出的一個重要信息是，巴西、俄羅斯、印度和中國四個經濟新興國家與工業七國，也就是美國、加拿大、德國、法國、英國、意大利和日本之間的顯著差異。

3%比58%

BBC記者說，富國民眾大都明確地表現出對經濟前景的悲觀情緒，這一點引人關注。

在法國，只有3%的受訪者認為明年的世界經濟將會繁榮。但是在中國，58%的受訪者表達了同樣的觀點。

英國受訪者對許多關鍵問題作出的回答都顯得特別悲觀，例如：2011年是繁榮的一年嗎？肯定回答：英國8%，世界平均30%；失業率會上升嗎？肯定回答：英國37%，世界平均17%；如果失業你能很快找到工作嗎？肯定回答：英國17%，世界平均31%；2011年會比2010年好嗎？肯定回答：英國23%，世界平均42%。

蓋洛普得出結論說，世界財富將繼續集中在歐洲和北美，但是力量和繁榮將從20世紀的西方向東方轉移。