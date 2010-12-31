圖片版權 BBC World Service Image caption 愛沙尼亞克朗將被逐步取代

除夕開始，愛沙尼亞不光凖備慶祝2011年元旦，還慶祝使用新貨幣歐元。愛沙尼亞從周五起成為第一個加入歐元區的前蘇維埃國家。

愛沙尼亞從今天起採用歐元，全國舉行盛大慶祝活動。從當地時間午夜開始，該國貨幣將逐步換成歐元。

雖然歐元因為歐洲國家債務危機而面臨困境，但是在愛沙尼亞卻異常受歡迎，超過半數民眾支持使用歐元。

該國政府說，加入歐元區可以吸引外來投資，因為投資者不用再擔心貨幣貶值問題。

不過，貧窮的愛沙尼亞人擔心貨物價格將會提高，食品將會變得更加昂貴。

人們還擔心將來要為拯救其他富有的歐元區國家而付鈔，這一點更難以下咽。

但是對很多愛沙尼亞人來說，脫離蘇聯20年之後，加入歐元區是抵達西方的最終一步。

被歐元取代的愛沙尼亞克朗是1992年該國脫離蘇聯獨立之後開始採用的貨幣。

1999年1月1日，歐元在11個歐盟成員國正式啟動並隨後進入國際金融市場。首批11個歐元國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和西班牙。

隨後加入歐元區的國家包括希臘、斯洛文尼亞、塞浦路斯、馬耳他、斯洛伐克。