世界各地开始庆祝新年来临
- 2010年 12月 31日
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東半球一些國家已經開始慶祝2011年新年的來臨。
新西蘭是首先過新年的主要國家，成千上萬人在街上慶祝進入元旦。
澳大利亞人在悉尼舉行慶祝活動，當地的元旦煙火盛會被稱為世上最大規模及最複雜的。
在中國，中國國家主席胡錦濤在北京發表新年賀詞。胡錦濤在賀詞中重申「中國將高舉和平、發展、合作旗幟，……始終不渝走和平發展道路」。
歐洲各地都計劃舉行盛會慶祝。美國紐約預計將有一百萬人在著名的時代廣場圓球下倒數進入子夜。
紐約在過去一星期受到大風雪襲擊，經過市政當局的努力，加上天氣回暖，街道已經得到清理。
今年元旦也是越南首都河內首次慶祝元旦。在過去，越南當局都慶祝農曆新年。
在緬甸，軍政府禁止一切煙火表演，並且說對玩煙火的人加以重罰。