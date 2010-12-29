世界看中国：海参崴的汉语文化热

2010年12月29日 最近更新： 2011年1月4日

圖像加註文字， 遠東聯邦大學漢語課：漢語是該校最熱門的專業。

俄羅斯遠東最大港口城市符拉迪沃斯托克（中國習慣稱海參崴）遠離莫斯科政治中心數千公里，卻與中國相接壤。BBC中文網記者沈平走訪了符拉迪沃斯托克，報道中俄邊界地區的經貿往來、文化交流和兩國關係。以下是系列報道的第二篇：

一個寧靜的周日早上，我在海參崴市中心廣場偶遇俄羅斯太平洋艦隊的官兵列隊步操，我立刻舉起相機拍下這個精彩時刻。

方隊中幾名年輕水兵突然向我喊了句話，讓我有點吃驚。他們不是禁止我拍照，而是用流利的漢語說：「你好！」

俄羅斯遠東聯邦大學孔子學院俄方院長古裏洛娃表示：「目前在整個俄遠東地區分別有近17所大學和十幾所中學開設漢語課。而漢語是最受歡迎的外語。」

海參崴第九學校從1967年就已經開始教授漢語，從二年級到十一年級的學生都必須修讀漢語課。

17歲的娜斯佳學漢語已經11年，她說：「我喜歡學習漢語，雖然聲調和語法比較難掌握，但很有意思。」

除了大學和中小學的正規教育，也有不少俄羅斯人自發學習漢語。孔子學院的古院長表示，他們剛成立時只有24名學生，如今已經有近300名學生，從十幾歲到六十歲都有。

現實需要

為什麼漢語如此受歡迎？海參崴第九學校的16歲學生拉俊直率地說：「因為中國經濟發展很快，學好漢語以後就夠找到很好的工作，賺到很高的工資。」

能講流利漢語的銀行經理卡爾切夫斯基說：「學習中文為俄羅斯人提供了很大的機會。 很多人、尤其是年輕人想到中國找工作，與中國做生意。」

事實上，學習漢語並不是最近才興起的熱潮。 早在1898年，沙皇尼古拉二世在海參崴成立東方學院（遠東聯邦大學前身）的時候，就開始教授漢語。

孔子學院的古院長指出：「當時（沙皇）就意識到，如果俄羅斯要在這個地區發展，就必須要從學習不同的語言文化開始。這是一個非常現實的考慮。」

圖像加註文字， 潛艇博物館用漢語寫的「禁止坐」標語：針對中國 遊客的不文明行為？

除了現實需要，由於地理位置和歷史原因，中俄兩地民眾從一個半世紀以前就開始有著密切的聯繫。

歷史淵源

提到當初學漢語的原因，銀行經理卡爾切夫斯基表示：「我的奶奶1919-1937年住在哈爾濱，然後移居上海，1943年回到蘇聯。我小的時候她就教我講漢語。」

17歲高中學生麗娜雖然漢語並不流利，但依然很喜歡學，她說：「我的姥爺（外祖父）是中國人。」

我在海參崴市中心廣場隨機採訪了十幾位中年以上的俄羅斯市民，超過一半能夠講「你好」、「謝謝」等基本漢語。

一位老奶奶用俄語說：「我的丈夫是士兵，曾經被派駐在中國東北，我隨他在中國生活了好幾年，但是現在漢語都忘光了。」

文化互動

國立阿爾謝尼耶夫博物館館長索科洛夫博士透露，遠東邊區曾經存在過一種混雜了俄語和漢語的特殊語言，這是上個世紀初的俄國人和中國為了方便溝通而創造出來的。

不過這種語言如今已經失傳，館方正在努力從歷史文獻中解開它的秘密，希望能在2011年在博物館內把它重現給公眾。

事實上，一些漢語用詞也早已經融入到俄語當中。比如當地俄國人會說「chu-fan-net」，也就是中國人經常掛在嘴邊的「吃飯了嗎？」

飲食，也許是最容易獲得當地人接受的文化。在海參崴於1990年代初對外開放以前，本地俄羅斯人從來不喝中國綠茶，如今綠茶卻非常受歡迎。我在中餐館見到的每一個俄國人都會用筷子。

海參崴《東方僑報》總編薛會林表示：「大部分的本地俄羅斯人都去過中國，也開始喜歡東方文化，這是一種潛移默化的影響。」

採訪完遠東聯邦大學的當晚， 一家地方電視台播放了配上俄語的電影《少林足球》。我這才想起來為什麼早上在漢語課的黑板上看到「周星馳」三個字，那顯然是老師的節目預告。