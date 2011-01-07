法调查雷诺工业间谍案的“中国联系”

Image caption 雷諾正在與日產投入巨資研發電動轎車

法國總統已要求該國情報部門介入調查雷諾汽車公司發生的工業間諜嫌疑案。

來自雷諾汽車公司內部的消息來源稱，公司懷疑三名高層主管將一種新型電動汽車的工業機密洩露給了競爭對手。

法國情報部門和雷諾公司懷疑獲取這些機密的對手很可能來自中國。

執政的人民運動聯盟黨的一名議員卡拉永說，" 懷疑的確指向中國的方向"。卡拉永曾就經濟間諜問題撰寫過數篇特別報告。

法國工業部一位不願透露姓名的人士對法新社說，法國納稅人出錢開發的創新技術落在中國人手裏是令人不可接受的。

雷諾汽車公司對以上說法不予置評。

「嚴重威脅」

雷諾汽車公司表示，工業間諜活動對其「戰略資產」帶來嚴重威脅。法國工業部長貝松則將雷諾機密外洩事件形容為是一場「經濟戰」。

雷諾及其合作伙伴日本日產汽車公司正投入巨資研製新的電動轎車系列，並且計劃在今年晚些時候把這些車型推向市場。

據法國《費加羅報》報道，雷諾公司被洩露出去的工業機密是同新型電動汽車的發動機和電池相關的技術。

BBC經濟事務記者格里高利說，由於汽車工業在法國經濟中佔據的重要地位，法國政府特別關注雷諾洩密事件。

他說，汽車工業給法國製造了成千上萬的就業機會。與其他地方可以享受廉價勞動力的汽車製造商比起來，西方汽車公司的主要優勢是技術先進。

這也正是法國工業部長貝松將雷諾工業間諜事件稱「經濟戰爭」原因。