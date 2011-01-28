印警搜噶玛巴寺庙检“巨额现钞”

圖片版權 AFP Image caption 27歲的第十七世噶瑪巴自出逃以來一直住在達蘭薩拉。

來自印度的消息稱，西藏第十七世噶瑪巴位於西藏流亡政府所在地達蘭薩拉的住處被警察搜查，並帶走了「巨額現鈔」。

印度喜馬偕爾邦警察的一名警司對法新社說，警方星期五（1月28日）再次到達蘭薩拉上密院，就有關現鈔的來源向寺內人員進行問話。

印度媒體報道稱，警察從上密院內帶走了噶瑪巴的一名助手以及多箱現鈔，但具體金額卻眾說紛紜。

西藏流亡政府新聞與國際關係部以及宗教部均拒絕向BBC中文網評論有關報道。

據法新社報道，喜馬偕爾邦警方稱，這次搜查跟一起購地案有關，但沒有具體說明詳情。

上密院是第十七世噶瑪巴烏金欽列多傑所居住的寺院。作為藏傳佛教中的噶舉派之最高持教法王的噶瑪巴獲中國當局認定，他在1999年底出逃到達蘭薩拉。

這次對上密院的大規模搜查發生在星期四下午。法新社引述上密院一名消息人士稱，警方星期五再從寺內帶走了「幾樣東西」。

印度媒體對於從上密院內被帶走的現鈔總額有著不同說法。《印度快報》稱是3500萬盧比（76萬美元），半官方通訊社PTI則稱是40萬盧比（9000美元）。

印度媒體稱，警方在此之前於烏納鎮攔查一輛接送喇嘛到達蘭薩拉的汽車，並搜獲1250萬盧比現鈔。