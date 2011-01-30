日本与中国“共存”还是“竞存”

童倩

BBC中文網日本特約記者

2011年1月30日

中國的崛起是威脅還是機遇？是進入二十一世紀來日本官民熱議的話題。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 日本關注中國的崛起對日本的影響

上周中美首腦在華盛頓的最新接觸顯示國力較量，中國去年國內生產總值GDP的數字半證實中國已超越日本成為世界第二經濟大國也對日本產生的震撼。

如何與中國交往在今天更成為日本官民迫切的課題。

周六（1月29日），日本人間文化研究機構與慶應大學在東京慶應大學三田校園舉辦「與崛起中國共存」第四屆國際研討會。

主持該議題的慶應大學教授神保謙說，正在達沃斯召開的「世界經濟論壇」上，中國經濟眩目、團隊行程繁忙，而首相菅直人親臨的日方團隊卻門庭冷落。

座無虛席

研討會的序言也道破了時下日本官民的酸楚心理：「「中國崛起」一詞所帶給人們的有時是驚訝與期待，有時又是恐懼與艷羨。蓄勢而發的中國經常會擾亂外部世界中人們的心理平衡，但毋庸置疑的是，在國際社會方方面面中，中國的影響力越來越大。我們應如何與大國中國共存共生？」

會場外申請出席研討會的人排著長龍，BBC中文網記者在約300個座無虛席的會場上看到了一個個日本著名的中國問題專家。

演講者包括美國波士頓學院政治學教授羅伯特·若斯（Robert S·Ross）、中國北京大學國際政治經濟中心主任王勇教授和日本慶應大學東亞研究所所長添穀芳秀教授。

若斯說，80年代初起，中國在和平崛起的外交戰略下提升國力，各國雖對中國崛起潛在地持有懸念，但還是紛紛向中國靠攏。而美國抑制台灣陳水扁政權的台獨運動、鼓勵馬英九政權深化與中國的政經關係、縮小在朝鮮半島的存在感等可說是協助了中國崛起。

若斯說，但09年後中國放棄了和平崛起的外交戰略，抗拒與各國協調，引起周邊鄰國和發達國家反感。他說，中國民族主義外交令美國產生比中國增強軍力所帶來的威脅感更大，促發了中美兩國的不信感和競爭心。

中方立場

王勇演講中針鋒相對地說，09年美國從伊拉克、阿富汗撤退，回歸亞洲的策略令中國與周邊國家、地區的安全關係惡化，中國感到了威脅、中美關係去年出現了「新冷戰」徵兆。

兼任中國外交部黨校教授的王勇認為中國與國際社會矛盾的其他原因是中國外交不夠圓滑、不善公關。

但他也承認，中國有相當一部分人自信膨脹到無視本國問題，他也解釋中國多元化，政府各部權利交錯導致實施政策受阻。

王勇最後把話題轉向日本，呼籲日本重溫東亞共同體構想，指出這有利東亞共存。

日方態度

添穀演講時形容，現在世界結構的中軸發生中國崛起、美國衰退的本質變化，這可能令世界陷入長期不安定狀態。所以在美國為主的民主發達國家與中國為首的新興國之間衝突平台上需要有自由開放的國際秩序。

他說，日本應在日美同盟的戰略立腳點上制定對華外交戰略，日本怎麼都不能忘卻中國崛起引起的威脅感。

演講結束後，參與評論的日本學者們紛紛認為，中日「競存」比中日「共存」更貼切，中日應在良性競爭中謀求生存。

日方學者們，尤其是曾受民主黨主張構築東亞共同體的前首相鳩山重用的添穀都沒回應王勇倡議的東亞共同體構想。

籠絡日本

王勇事後對BBC中文網記者說，他的倡議既包括他在內的中國學者意見，也包含了現在中國政府的外交思想。

記者指出鳩山去年提倡東亞共同體時，中國反應冷淡；現在菅直人政權已放棄該構想時，中國卻開始迎合，這是否反映中國外交戰略遲鈍。

對此王勇解釋說，中國非常警惕日本政權和政策的不穩定性，中國既擔心鳩山政策有變，也憂慮國內反日輿論的風險。

他說，中國希望與菅直人政權或民主黨政權構築安定關係。

記者問那該怎樣處理現在最敏感的東海糾紛？王勇回答說：「只有一個方法，就是根據國際法談判或訴訟謀求解決。」

讀者反饋

從一個外界的角度來看這個事情， 我才發現每每地方的人沒什麼對方的知識， 所以它便採取一個反對的立場。如果我們討論全球和諧的話，我們第一的動作需要包括普遍文化的認識，然而積極的提倡這個認識。公說公有理，婆說婆有理，這個名言很有意思，但是在現代社會上比較愚笨，麻木的。總之，察覺對方，明白對方，以後把溝通改善了。陳明, 家國