强烈热带飓风登陆澳大利亚昆士兰

圖片版權 BBC World Service Image caption 澳大利亞昆士蘭當局呼籲居民躲避颶風

強熱帶颶風在澳大利亞的昆士蘭登陸。對建築造成破壞，摧毀供電線路。

颶風前鋒逼近時，已經在當地造成破壞。

當地一位市鎮官員稱他已經目擊一個有5百人臨時棲身的避難所房頂被大風捲走。

在一個島上，澳大利亞氣象局的雷達設施被旋風摧毀。有些地區的大樹被旋風拔起，有的地區也開始停電。

澳大利亞氣象局預報，5級的強熱帶颶風「雅思」(YASI)將會是幾十年來危害最大的風暴，臨近海岸的颶風中心風速會達到300公里/小時。

昆士蘭北部的凱恩斯和湯斯維爾的機場2日上午就已經關閉。

在旋風可能經過的昆士蘭地區，有1萬6百多人到避難中心或學校與購物中心躲避。另外有3萬5千人疏散到其他地區。

昆士蘭州總理布萊特要求居民們現在起呆在家中，做好防範，等待颶風過去。她同時承認，這是讓人感到非常可怕的一個過程。

昆士蘭州的自然災害協調人表示，緊急救援部門或許在颶風最強烈時無法回應居民的呼救，因為那時出動救援，颶風對緊急救援人員的生命也會造成危害。

除了昆士蘭州北部沿岸地區受到颶風「雅思」的威脅，在離海岸400公里的內陸地區，也將遭受三級風暴的侵襲。澳大利亞氣象局的預測，內陸風暴將在3日上午10時左右發生。凱恩斯和湯斯維爾西面的地區也已經能夠感覺到颶風的存在和威力。

澳大利亞皇家海軍的一艘軍艦已經停泊在海上，凖備在颶風過後，在需要時隨時展開救援。

昆士蘭州剛遭受大洪水的侵襲，重建工作還沒有展開，目前又受到幾十年未遇的熱帶颶風的威脅。

昆士蘭州上一次發生如此強烈的颶風是在1918年。