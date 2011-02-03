报告：中国廉价货侵占巴西市场

Image caption 巴西製造商稱中國貨影響到他們的市場佔有率

巴西全國工業聯合會的一項調查顯示，巴西製造商正在將本國市場輸給進口的廉價中國貨。

該聯合會去年10年調查了1529家巴西公司，這些公司主要從事金屬、皮革、鞋與紡織品的生產。

在這些接受調查的製造商中，45%的公司表示他們被中國競爭者搶走生意。

巴西抱怨中國人為地壓低人民幣匯率，取得競爭優勢，使中國貨在巴西比當地的要便宜。

此外，有跡象顯示，巴西新總統迪爾瑪·盧塞夫有可能要對中國採取強硬對策。

路透社的一篇分析文章說，盧塞夫每周都與她的親密顧問舉行會談，一個主要會談內容就是如何解決中國的問題。

而中國問題的核心是充斥巴西市場的中國貨。

文章引述一位參加這些會議的高級官員說，每周舉行的這些會議表面上是為了改進巴西在全球的競爭力，「但這實質上是個關於中國的會議。」

這名官員說，「兩國關係並不敵對，但是我們要採取措施保護我們自己，並爭取與中國更平等的關係。」