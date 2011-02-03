报告：中国廉价货侵占巴西市场
- 2011年 2月 3日
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巴西全國工業聯合會的一項調查顯示，巴西製造商正在將本國市場輸給進口的廉價中國貨。
該聯合會去年10年調查了1529家巴西公司，這些公司主要從事金屬、皮革、鞋與紡織品的生產。
在這些接受調查的製造商中，45%的公司表示他們被中國競爭者搶走生意。
巴西抱怨中國人為地壓低人民幣匯率，取得競爭優勢，使中國貨在巴西比當地的要便宜。
此外，有跡象顯示，巴西新總統迪爾瑪·盧塞夫有可能要對中國採取強硬對策。
路透社的一篇分析文章說，盧塞夫每周都與她的親密顧問舉行會談，一個主要會談內容就是如何解決中國的問題。
而中國問題的核心是充斥巴西市場的中國貨。
文章引述一位參加這些會議的高級官員說，每周舉行的這些會議表面上是為了改進巴西在全球的競爭力，「但這實質上是個關於中國的會議。」
這名官員說，「兩國關係並不敵對，但是我們要採取措施保護我們自己，並爭取與中國更平等的關係。」